​Ведущие клубы РФПЛ готовы к новому лимиту?

Окончательно выяснили, почему «Зенит» затеял закупки – через год введут лимит на заявку. «Соккер.ру» применяет новые правила к «Спартаку», ЦСКА и остальным.

Мутко подтвердил, что после чемпионата мира сделают лимит на заявку. Может, не 10 иностранцев и 15 россиян, но скорее именно такой. В теории можно будет выпустить хоть всех легионеров в старте, но так поступать не станут, ведь выгодно сохранять баланс. Но россияне нужны только играющие качественно или молодые, чтобы оклад пониже.

А легионеры - только сильные. Местные в результате останутся без бонусов в виде гарантированных мест в основе – да будет конкуренция! Лимит «10 плюс 15» не идеален, как и «8+17», например, но вменяемее, чем предыдущие варианты. Но легко ли в него вписаться? Проверим на участниках еврокубков от России – клубах, которые могут похвастаться успехами в прошлом сезоне.

«Спартак»

Легионеров в прошлом сезоне: 11.

С кем расстались или могут? Ромуло, Мельгарехо, Маурисио, Попов, Адриано, Таски - 5.

Кого не хочется, но могут потерять? Промес, Зе Луиш - 2.

Сколько легионеров может быть в основе? Правый и центральный защитник, опорник, правый латераль и форвард – 5.

Федун против нового лимита, подавай постепенный отказ от легионеров, чтобы только шесть иностранцев и двадцать бездельников, но чемпиона России никто не спрашивает, что хорошо. Да и дела «Спартака» со словами владельца расходятся – в составе как раз в районе 10 легионеров. Подписали сербского правого защитника, ищут центрбека из Италии, мечтают о Баделе. Пробуют завербовать Смолова для ЛЧ, но если Адриано или Зе уйдут – не помешает иностранный плеймейкер или нападающий, Промес ведь в Москве не навсегда.

ЦСКА

Легионеров в прошлом сезоне: 9.

С кем расстались или могут? Миланов, Траоре, Еременко, Страндберг, Тошич – 5.

Кого не хочется, но могут потерять? Таких нет, Еременко уже потеряли по его вине.

Сколько легионеров может быть в основе? Два или три центральных бека, левый латераль, опорник, нападающий – 5-6.

Команда Гинера впишется в новую формулу, причем костяк Ганчаренко составят россияне, ведь до поры до времени это будет финансово выгодным. Также при лимите «10 плюс 15» выгоднее будет ставить на Жамалетдинова, чем на Траоре, что хорошо. А еще лучше, что можно купить иностранных центрбеков и левого латераля – если деньги найдутся, конечно же, ведь и сейчас места есть, а средств нет. Но ЦСКА новые правила могут спасти.

«Зенит»

Легионеров в прошлом сезоне: 14.

С кем расстались или могут? Мак, Джорджевич, Нету, Хави Гарсия, Эрнани, Данни, Маурисио, Витсель, Ломбертс, Гарай – 10.

Кого не хочется, но могут потерять? Кришито могут потерять, Данни уже потеряли, но в целом – нет таких, легионеров уровня Гарая и Халка наоборот надо накупить.

Сколько легионеров может быть в основе? Два центральных бека, левый защитник, три хавбека, вингер – 7.

Видите, как получается? «Зениту», чтобы вписаться в новый лимит, не нужно ничего делать – они и так раздают легионеров, пытаясь заменить их более молодыми и качественными. Только уходы Халка, Витселя и Гарая – «минус три», ветеранов Данни и Ломбертса – «минус два», Мака, Хави Гарсии, Молло, Нету, Маурисио и Эрнани – «минус шесть». От толпы легионеров остается пару человек. А еще Иванович под вопросом и Джорджевич тоже. Свести количество иностранцев к десяти сильным не проблема.

«Краснодар»

Легионеров в прошлом сезоне: 17.

С кем расстались или могут? Ахмедов, Страндберг, Эбуэ, Лаборде, Енджейчик, Окриашвили, Сигурдссон, Вандерсон, Ари – 9.

Кого не хочется, но могут потерять? Никто вроде не убегает, но не хочется терять Каборе и Гранквиста.

Сколько легионеров может быть в основе? Трое или четверо в обороне, два хавбека, два форварда – 7-8.

У «быков» парадокс – в будущем мечтают ставить воспитанников и россиян в основу, но пока в заявке немало легионеров. Правда, они уходят большими группами, поэтому даже если через год в основе «Краснодара» найдется место для восьми легионеров, оставшиеся три места и на скамейку лучше забить россиянами. Снова же, никаких проблем нет, просто если Смолов уйдет, то не нужно будет ломать голову, как в лимит вписываться и фланги обороны будут сильнее.

«Локомотив»

Легионеров в прошлом сезоне: 11.

С кем расстались или могут? Шкулетич, Пейчинович, Хенти, Майкон, Ротенберг, Михалик - 6.

Кого не хочется, но могут потерять? Чорлука, Фернандеш и Виталий Денисов.

Сколько легионеров может быть в основе? Два центральных и левый защитник, центральный хавбек, два-три игрока в группе атаки – 6-7.

Посмотрите, сколько лет легионерам «Локомотива» - от тридцати и выше за редкими исключениями. Их и так придется скоро менять, а если расчистить состав, то «Локомотив» может ограничиться семеркой легионеров в заявке, не обязательно даже покупать десятку игроков. Но даже если так, Семин ведь останется тренером старой школы и уж точно не откажется от веры в российских футболистов. Просто при новом лимите будет проще вести переговоры с Миранчуками.

Что дикого в новом лимите?

Все клубы РФПЛ спокойно могли перейти на «10 плюс 15» еще в 2014-м году, как планировали, пока один министр не прибежал и не начал орать, что так нельзя. Нельзя давать шанс 240 российским игрокам за сезон? 120-140 качественных легионеров помешают клубам? Ведь не будет никаких 10 иностранцев в каждой основе. Даже у «Спартака» не хватит денег, чтобы заменить Глушакова, Зобнина, Джикию и Реброва на иностранные аналоги. И желание менять не появится, если смогут играть сильно.

Про «Уфу» и «Тосно» можно не начинать – денег не хватит на легион нужного уровня. А из «Урала» и так сборников никто не набирает, какая тут привязка к национальной команде вообще? Середняки и аутсайдеры поставят поровну на россиян и легионеров, ведущие клубы увеличат их количество в основах на пару человек. Причем не думайте, что задвинутых на скамейку местных разберут зарубежные клубы. С запросами резервистов «Зенита» и компании россияне уйдут в «Ростов» в аренду, а не в «Хоффенхайм» и «Халл Сити».

ЦСКА тоже не станет полностью иностранным. «Краснодар» не откажется от идеи с доверием воспитанникам в будущем. Просто не будет штучной и неработающей поддержки. И «Зенит» набрал такую толпу россиян, что в этом и в следующем сезонах лучшие получат шанс. А худшие со временем - менее привлекательные контракты, что очень важно и пугает сейчас фанатов лимита. Для сборной нужно всего 11-16 человек, в конкурентной среде РФПЛ станет сражаться 240, а еще не учитываем отъезд лучших местных за рубеж, стимулов станет больше, клубы будут сговорчивее с покупателями.

Так что решение нормальное, но есть один дикий момент – потеряли время, могли спокойно перейти на такую схему давным-давно, а не с сезона 2018/19. Например, после Евро-2012, и за шесть лет получили бы сборников с совсем другим «бэкграундом». Иностранное определение подходит, ведь не все зарубежное кусается, легионеры не демоны, они могут поднять уровень РФПЛ. А сборникам никто не запретит играть лучше конкурентов или искать клубы благодаря таланту, а не с помощью паспортов.