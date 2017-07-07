Диего Коста. Заноза «Челси»

Коста попрощался с партнерами по «Челси», Конте не хочет видеть нападающего на первой тренировке нового сезона. «Соккер.ру» обрисовывает ситуацию с видным игроком.

Зимняя история

В середине сезона, завершившегося для «Челси» завоеванием титула в АПЛ, ударному форварду будущих чемпионов Англии пришлось пережить серьезное испытание воли. Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал испанцу контракт с сумасшедшей зарплатой 30 миллионов евро в год (в «Челси» он зарабатывает порядка 9 миллионов евро). Коста призадумался, более того, был готов ответить согласием, но нарвался на шумную реакцию со стороны Антонио Конте. Пока клуб переминался с ноги на ногу, итальянский тренер, понимавший, как опасна потеря ударного нападающего в середине сезона, устроил Диего выволочку после того, как нападающий, по мнению медицинского штаба, симулировал боли в спине. «Алленаторе» даже бросил в сердцах: «Проваливай в свой Китай!» На самом деле, Конте хотел ровно обратного. И своего добился. Клуб оштрафовал Косту, Конте вернул его в состав и заверил, что Диего счастлив. Антонио обещал Косте «долгие годы в „Челси“ и называл его лучшим нападающим планеты.

Чем недоволен Конте?

Конте может быть отцом родным для своих футболистов, но он, как и все итальянцы, является страстным поклонником дисциплины. Коста же стал человеком, с которым Антонио пришлось воевать на протяжении всего сезона. Сам Диего рассказывал, что он встретил нового наставника в „Челси“ требованием отпустить его в „Атлетико“, а когда этот переход не состоялся, вернулся к Конте с поджатым хвостом. Антонио простил. Потом была осенняя встреча Косты с Симеоне, во время которой Диего клялся в вечной любви к „Атлетико“ и выражал желание вновь поработать под началом тезки. Конте как-то узнал об этой встрече и, конечно, не был в восторге. Затем история с несостоявшимся переездом в Китай. Оставшееся без ответа предложение „Челси“ продлить контракт. Продолжающиеся за спиной переговоры с китайцами, „матрасниками“, и только Коста знает с кем еще. В общем, Антонио Конте окончательно убедился в том, насколько ненадежный парень Диего, и решил катализировать процесс расставания клуба с нерадивым форвардом.

СМС от Антонио Конте

После товарищеского матча между сборными Испании и Колумбии Диего Коста рассказал о своем будущем: „Конте прислал мне сообщение, в котором заявил, что я не вхожу в его планы. Так как он не видит меня в команде, я буду искать новый клуб“. Опровержения со стороны Антонио или „Челси“ не поступило, вероятно, Конте просто не ожидал, что Коста опубликует содержание его сообщения. Но Диего ловко разыграл эту карту. Теперь очевидно, что у лондонского клуба нет иного выхода, кроме расставания с нападающим. И потенциальные покупатели об этом знают, поэтому не предложат серьезных денег. По разным подсчетам, ущерб „Челси“ от СМС Конте, ставшей достоянием общественности, может составить от 60 до 80 миллионов евро – имеется в виду сравнение возможной сейчас суммы трансфера с теми деньгами, которые „синие“ могли выручить зимой в случае сделки с „Тяньцзинь Цюаньцзянь“.

Китайцам больше не нужен Диего Коста?

Возможно, „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ по-прежнему мечтает о Диего Косте, но ситуация изменилась из-за новых правил в китайском футболе. Теперь в Китае не только лимит на легионеров, но и налог на приобретение иностранных игроков. Клубы из Поднебесной теперь должны платить 100% суммы от стоимости трансфера в казну своей лиги, поэтому условные 90 миллионов евро за Диего Косту теперь превращаются в 180. Оказывается, у китайских клубов все-таки не бездонные кошельки. Во всяком случае, приобретение игроков класса и стоимости, как у форварда сборной Испании, становится проблемой. Европейские клубы могут немного выдохнуть, но для „Челси“ это не самые веселые новости, ведь только китайские миллионы могли помочь преодолеть эту непростую ситуацию с минимальными потерями. Переговоров с „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ на данный момент нет, да и Диего Коста теперь, думается, из принципа не поедет в Поднебесную из „Челси“.

Возвращение в „Атлетико“

Прошлым летом Диего Коста выражал разочарование тем, что „Атлетико“ не дождался возможности подписать его и грозился больше не делать всего возможного для возвращения в Мадрид. Но этим летом испанец делает для перехода в „Атлетико“ гораздо больше, чем вообще в силах футболиста. Он публично рассказал, что не входит в планы Антонио Конте, и не хочет рассматривать других вариантов, кроме возвращения в стан „матрасников“. Ситуация осложняется тем, что мадридский клуб находится под санкциями ФИФА и до зимы не сможет подписывать новичков. Диего не останавливает даже это: он готов перейти в „Атлетико“ и остаться на полгода без игровой практики. Существует еще вариант с полугодичной арендой, но нужно понимать, что „Челси“ после всего случившегося не станет выполнять капризы футболиста. Тем более, вряд ли „синим“ удастся выручить за опального игрока больше 30 миллионов евро, а это совсем гроши за форварда, забившего 20 мячей в прошлом сезоне АПЛ. И что прикажете делать Косте: ждать, уходить в „Атлетико“ на любых условиях, соглашаться на первое достойное предложение или попытаться переубедить Конте?