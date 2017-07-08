Особая каста. 30 аргентинцев в РФПЛ

«Зенит» подписал уже двух игроков из Аргентины – Паредеса и Дриусси. «Соккер.ру» прочесал архивы и готов рассказать, как играли аргентинские футболисты в РФПЛ.

Ровно 30 аргентинских футболистов выходили на поле в матчах чемпионата России. Леандро Паредесу и Себастьяну Дриусси предстоит стать, соответственно, 31-м и 32-м представителями своей нации в Российской Премьер-Лиге.

А вот в последнее время представители этой южноамериканской страны не радовали своим присутствием чемпионат России. Фернандо Расич из тульского «Арсенала» - единственный аргентинец в Российской Премьер-Лиге на момент переходов в «Зенит» его соотечественников Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси.

2 аргентинца входят в топ-100 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю. 52-е место с 46 голами занимает Эктор Бракамонте, на два взятия ворот меньше у Алехандро Домингеса.

Только 3 футболиста из Аргентины становились чемпионами России по футболу, и все они играли в «Зените»: Алехандро Домингес (1 титул с «Зенитом», 1 – с «Рубином»), Кристиан Ансальди (2 титула с «Рубином»), Эсекьель Гарай (1 титул с «Зенитом»).

4 футболиста из Аргентины, которые выступали в чемпионате России, являются Олимпийскими чемпионами. Спартаковец Клементе Родригес и динамовец Леандро Фернандес выигрывали турнир афинской Олимпиады в 2004 году, а зенитовец Эсекьель Гарай и другой спартаковец Николас Пареха стали победителями в 2008 году в Пекине. Пареха и Гарай играли вышли в стартовом составе на финальный матч против Нигерии.

Больше всего - 7 аргентинцев, выступало в составе московского «Спартака». Это Фернандо Кавенаги, Клементе Родригес, Кристиан Майдана, Николас Пареха, Маркос Рохо, Хуан Инсаурральде и Тино Коста. В сумме на них было потрачено 37 миллионов евро, но никто из них на 100% не прижился в «Спартаке» и не оправдал ожидания болельщиков и клуба.

За «Зенит» до прихода Паредеса и Дриусси выступали трое их соотечественников: Эсекьель Гарай, Алехандро Домингес и Кристиан Ансальди. Домингес причастен к завоеванию первого российского чемпионства «Зенита», причем в золотом матче с «Сатурном» именно он выбил мяч с линии ворот, также Алехандро завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе «сине-бело-голубых». Гарай – один из самых классных защитников за всю 25-летнюю историю существования чемпионата России. А вот Ансальди, классно выступавший в «Рубине» и выигравший в Казани два «золота» РФПЛ, в «Зените» не прижился. Поэтому с него цитата: «Аргентинец в команде – всегда козырь».

Единственный аргентинский футболист, сыгравший в составах трех разных российских команд – это Эктор Бракамонте. Форвард с запоминающейся шевелюрой с 2003-й по 2012 год защищал цвета «Москвы», «Терека» и «Ростова». Эктор – еще и самый талантливый за пределами футбольного поля знакомый нам аргентинец (по крайней мере, о его талантах мы знаем).

14 отечественных клубов в разное время сотрудничали с аргентинцами. Это «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Рубин», «Динамо», «Терек», «Ростов», «Урал» и тульский «Арсенал», ныне выступающие в высшем дивизионе. «Спартак-Нальчик» и «Крылья Советов», ныне не являющиеся частью элиты, а также «Москва» и «Сатурн», прекратившие существование.

15 лет назад в чемпионате России появился первый аргентинский легионер. Первооткрывателем стал Густаво Лильо, перебравшийся из клуба «Тальерес» (Кордова) в «Крылья Советов». Лильо действовал на позиции правого защитника, сыграл 31 матч в чемпионате России и был конкурентом молодого Александра Анюкова. Впоследствии Густаво проходил сборы с «Кубанью», но до заключения контракта дело не дошло.

23 миллиона евро за Леандро Паредаса и 20 миллионов евро за Себастьяна Дриусси заплатил «Зенит», сделав их самыми дорогими аргентинцами, купленными в РФПЛ. До этого две первые строчки принадлежали спартаковцам Николасу Парехе (10 миллионов) и Фернандо Кавенаги (8.6 миллиона).

24 миллиона евро выручил «Зенит» на продаже Эсекьеля Гарая в «Валенсию» прошлым летом. Это максимальная сумма, вырученная российским клубом за аргентинского футболиста. Смогут ли питерцы через некоторое время побить свой собственный рекорд продажами добившихся прогресса Паредеса и Дриусси?

43% аргентинских легионов РФПЛ (13 человек) имеют опыт выступлений за главную сборную Аргентины (хотя бы один матч). Вот фамилии этих счастливчиков: Ансалди, Аумада, Гарай, Гиньясу, Инсаурральде, Кавенаги, Коста, Монтенегро, Пареха, М. Моралес, К. Родригес, Рохо, Л. Фернандес. Первый представитель «Альбиселесте» в нашем чемпионате – Пабло Гиньясу, который в 2004 году выступал за подмосковный «Сатурн».

208 матчей в чемпионатах России провел Леандро Фернандес, выступавший за «Динамо» с 2006 по 2014 год и носивший капитанскую повязку в московском клубе. Он же является самым верным аргентинским легионером в РФПЛ по числу матчей за один клуб. Суммарно же от Фернандеса всего на один матч отстает Бракамонте, сыгравший 207 встреч в составе «Москвы», «Терека» и «Ростова». Чтобы Эктору не было обидно, позволим ему еще разок спеть.

Символическая сборная аргентинцев в РФПЛ: Вратарь (аргентинские голкиперы не почтили нашу лигу вниманием) – Ансальди, Фернандес, Гарай, Фонтанельо, Родригес – Гиньясу, Домингес, Барриентос – Макси Лопес, Бракамонте.