Вместо Смолова. За кого может побороться «Спартак»

Федун резко ответил на вопрос о Смолове, а «Зенит» мечтает о форварде, получившем травму. Но «Соккер.ру» находит футболиста, за которого могут побороться «красно-белые».

Смолов не нужен «Спартаку»?

Непонятно, до или после награждения золотыми медалями и празднования, на котором, по словам участников, трезвых не осталось, владелец «Спартака» Федун получил вопрос о Смолове, но ответил в одесском стиле: «Смолов в „Спартаке“? С чего вы это вообще взяли?» И вправду, а что такого делает Федор, чтобы был нужен команде, у которой последний раз самым результативным из номинальных нападающих был другой человек из «Краснодара» Мовсисян?

Три года подряд больше вингера Промеса в РФПЛ никто из «красно-белых» забить не может. И поскольку сам Квинси не забывает напоминать – в Москве не до конца карьеры, не лишним будет озаботиться поисками результативного, а в идеале – адаптированного к реалиям лиги нападающего. Но с чего все взяли, что именно Смолов мог бы пригодится «Спартаку»? С того, наверное, что в теории даже с Зе Луишем может играть вместе, а не вместо, если «Порту» и футболист не найдут друг друга. Разноплановый нападающий команде объективно не помешает, а поскольку Федун – фанат лимита, то неплохо бы подписать россиянина.

Вот только Смолов «Спартаку» не помешает, если под него немного видоизменить игру. А так у форварда могут быть другие варианты – Сарсания прямым текстом заявил, что на Молло с доплатой Федора обменяют легко. А вот Кокорина якобы в «Краснодар» отдавать не хотят. Впрочем, у «Зенита» еще один джокер есть – Шатов, если вдруг Манчини не видит Олега правым или левым полузащитником основы. В любом случае, Федор собрался уйти из «Краснодара», но может достаться не «Спартаку». Именно этим обусловлен ответ Федуна, а совсем не намеком, что у «красно-белых» стандарты результативности для форвардов выше. По успешности в РФПЛ Смолов в районе Веллитона, а такой нападающий не помешает.

Если не Федор, то кто?

Например, Сердар Азмун. Думаете, имея на руках менее 30 миллионов евро, Каррера заманит в «Спартак» сильного форварда из топ-5? Как сказал бы Карпин: «Белотти к нам не поедет». А если продадут Зе Луиша, то нужен будет еще и статусный нападающий в центр. Тогда даже Азмун не подойдет. Сердара на время выпустили из виду, поскольку удачная игра Бухарова и Полоза весной вывела его в тень скамейки для запасных «Ростова», но игрок-то хороший.

Теперь поддерживают форму на сборах с «Рубином» - пользуется добротой Бердыева, но разве недавно все не увидели, как Нобоа, Полоз и Ерохин шли в Казань, а попадали в Санкт-Петербург? «Спартак» может отказаться от аналогичной тактики, но у Азмуна контракт с «Ростовом» - надо с ними вести переговоры, а не с Бердыевым. Кроме того, нет сейчас в списке трансферных целей Карреры сильного интересного нападающего за вменяемые деньги.

Нельзя сразу отбрасывать вариант с Азмуном, который делит шестую строчку в рейтинге самых результативных игроков прошлого чемпионата России. Играл не всегда, а держался среди самых эффективных. Работа с Каррерой может быть для него толчком, и тогда редкий воспитанник Бердыева вырвется из-под опеки и не сбавит. Об Азмуне как раз нужно говорить, поскольку он дешевле найденных за рубежом кандидатов и сговорчивее, если предлагать поиграть в РФПЛ, где выступал в последнее время.

Чем хорош Сердар Азмун?

Федун легко может сказать, что Азмун не форвард уровня «Спартака», особенно если начнут трансферную погоню, но уступят «Рубину». Отчасти владелец «Спартака» будет прав – не на пике формы кандидат, хотя с форвардом связан один известный для молодых игроков парадокс. В прошлом сезоне иранца можно было смело назвать самым интересным молодым нападающим РФПЛ. Забил семь мячей в лиге, как и Полоз. Но ему всего двадцать два, там ужасно небрежная детская игра – точность передач до 60 % не дотягивает.

А парадокс в том, что Азмун может быть нестабилен строго в силу возраста, тогда как Луису Адриано тридцать лет, отличился всего два раза и уступает Сердару во всем. Разница между бразильцем и иранцем очевидна, но спартаковцы как-то смирились с нахождением Луиса в заявке и даже на поле. Сравнить игру нападающих головой? Перевес Азмуна в два раза. Нацеленность на ворота? У иранца дела с точностью обстоят лучше. Понимание второго нападающего? Азмун и с Полозом, и с Бухаровым мог сыграть.

Адриано и Зе Луиш – странная парочка форвардов. И РФПЛ вряд ли стоит терять Сердара, отпуская его в «Бешикташ». А «Лацио» не склонен перебивать чужие ставки, так что если на охоту пойдет Каррера – заманит иранского любителя лошадей. Да и с «Ростовом» приятно и удобно вести дела – глядишь, и контракт Азмуна до 2018 окажется разорванным. А если серьезно, то Сердара подписать будет не только дешевле, чем Смолова, но и легче. Конечно, новичком «Спартака» в ближайшие дни может стать сам Федор – начал жаловаться на боли, требуется обследования в Москве или Мюнхене, где как раз можно пройти обследование для трансфера.

Понятно, что у «быков» форвард оставаться не намерен. Но если Смолова и Полоза уведет «Зенит», а контракт Канунникова стоит дороже, чем соглашение Азмуна, то «Спартаку» выгоднее подписать Сердара. Тем более, у «Рубина» еврокубков нет, какой смысл отказывать «Спартаку»? Только из-за Бердыева? Вряд ли Курбан Бекиевич желает иранцу зла. Прыгучий Сердар пригодится в Москве, ведь сочетает не только таланты центрального форварда – например, навыки игры головой, но и странным образом обладает некоторыми игровыми чертами Джано и Попова, только они медлительные, а Азмун - резкий. Ему надо работать над четкостью передач, но любит играть быстро и раскованно. Возможно, «Спартаку» такой стиль подойдет, в отличие от вальяжных промахов Луиса Адриано?

Чем Смолов хуже Азмуна для «Спартака»?

О цене не говорим – тут все понятно. Федор опытнее и результативнее, но вы разве видели, чтобы Сердар когда-то играл в настолько атакующем составе, как у «Краснодара»? Поставьте иранца в команду, где ему дадут право наносить по 4-5 ударов за матч, как у Смолова, и тогда сравним, у кого эффективность будет выше. Федор после 102 выстрелов забил 18 мячей в РФПЛ – 17.6 % голевых от всех, Азмун нашел 40 ударов, забил 7 раз, но это тоже 17.5 %.

Конечно, Федор – состоявшийся игрок, под основу, но кто сказал, что Каррере с такими футболистами работать веселее? Нет сомнений, что в РФПЛ Смолов может и дальше колотить немало мячей. Но если надо меняться и в случае переезда в «Зенит», и при выборе «Спартака». В первом случае или усадить Дзюбу на скамейку и играть с Друисси, или доказать умение выступать с другим нападающим в центре, что пока не получалось в сборной России. Во втором варианте система игры «Спартака» не подразумевает работу центрфорварда на чистых мячах, немолодому Федору надо подстраиваться.

Азмун в силу возраста и манеры игры пластичнее как боевая единица, и его футбольный отец Бердыев об этом знает. Разумеется, Смолов тоже не Бухаров или Дзюба – может занять позицию в глубине поля, что пробовал показать на Кубке Конфедераций. Но если «Краснодару» выгоднее получить Шатова или Кокорина в обмен на Федора, или просто больше денег от «Зенита», то «Спартаку» не стоит упускать возможность поторговаться за Азмуна. За интерес по рукам не бьют. Вряд ли иранец уже подписал контракт с «Рубином», если знает о скаутах с разных уголков футбольной Европы.

Лигой чемпионов и Москвой можно соблазнить не только опытного российского нападающего, но и молодого второго форварда, который способен сыграть с Промесом и Зе Луишем. Ведь не факт, что Смолов, который вернется из тихого Краснодара в полную соблазнов Москву – ту самую, в которой был неотличим от нынешнего Кокорина, только забивал еще реже, обязательно выступит в составе «Спартака» намного успешнее, чем Азмун. А сам Сердар как футболист интереснее того же Луиса Адриано – в наличии простор для личного роста. И набор характеристик указывает, что не зря Бердыев с ним так нянчится.

Иранцу всего двадцать два, ни разу в жизни не играл в коллективе, где все ему адресуют мяч для ударов – не считая сборной, где жутко результативен. Азмун уже вывел Иран на ЧМ-18 в России, а вы уверены, что Смолов смог бы пройти отбор для сборной России? И на клубном уровне в прошлом сезоне Сердар успел забить десять мячей за «Ростов». Важно помнить, что в случае Азмуна любой из новых сезонов может стать прорывом. Смолов же, в лучшем случае, повторит личный рекорд, а Кубок Конфедераций, похоже, поставил крест на его мечтах поиграть в сильном клубе из топ-5. Сейчас с горя о несбывшейся мечте уйдет в загул в столице - и поминай, как звали.