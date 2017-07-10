Второй номер. «Челси» допустил грубую ошибку?

Почти четыре года следили за Рюдигером – подписали! Но «Соккер.ру» обращает внимание, что Конте запрашивает элитных футболистов, а получает усиление с оговорками.

Откуда взялся Антонио Рюдигер?

Родился в Берлине, пару лет провел в школе «Боруссии» из Дортмунда, за которую немножко поиграл его сводный старший брат Саар Сенези. Но затем Антонио перешел в «Штутгарт», где благодаря травмам конкурентов быстро попал в основу. Готовили его к выходу на высокий уровень пару лет, но еще в первый сезон Рюдигер продемонстрировал главный козырь – «Челси» купил крупного парня с прекрасной генетикой.

Ни грамма лишнего жира, быстрый, выносливый, в двадцать четыре года выглядит старше - акселерат. Но в кого такой родился - загадка. Антонио поздравляет с Днем отца невысокого чернокожего мужчину, позируя на фотографии со своими братьями. Но при этом в биографии сказано, что отец у него немец, некто Маттиас Рюдигер родом из Берлина. Похоже, Маттиас – африканец с немецкой фамилией, второй муж матери Антонио Лили, которая бежала в Европу от гражданской войны в Сьерра-Леоне.

Кстати, футболист помнит о корнях - ездил в отпуск в Африку, чтобы помочь местным ребятишкам. А в футболе, конечно же, выбрал Германию. И хотя не стал чемпионом мира, карьера идет в гору. После того, как его выкупила «Рома» за 9 миллионов евро и прошел тактическую школу Серии А – попал в «Челси», но уже за 35 миллионов евро, не считая бонусов. Пусть Стротман жалуется, что «волки» потеряли много футболистов, зато сразу видно Мончи в действии – Салах, Паредес и Рюдигер ушли за солидные суммы.

Какие у Рюдигера есть минусы?

Основных две штуки и оба существенные. В обороне порой настолько рискованно играет, что хочется за руку схватить и приказать быть строже и умнее в сложных эпизодах. При общей нескладности слишком часто представляет, что он – Даниэль Алвес. При этом по отсутствию грации Антонио скорее как брат Томаса Мюллера из обороны, чем второй Жером Боатенг. Рюдигер умеет потерять концентрацию, и тогда играл смешно и обидно для «Штутгарта» и «Ромы».

Кроме желания рисковать, необходимо также выделить проблемы с поведением. Даже с учетом, что Рюдигер любит футбол и всегда хорошо готов функционально, у него бывают «затмения». Антонио иногда очень наглый на поле, в результате даже нарвался на расистский скандал в дерби. Игрок «Лацио» Лулич заявил, что Рюдигер недавно продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом. Чтобы было понятно, где тут оскорбление – это как сказать об арбузах и Самедове. Выходцы из Африки часто занимаются в Европе уличной торговлей.

Глупый и неуместный пассаж, можно было просто отметить, что Рюдигер вел себя в дерби непотребно. Возможно, как и многие футболисты – не в России об этом рассказывать, Антонио успел «поймать звезду» в Риме? Там добряк Спаллетти не нашел ему места в центре обороны, Манолас и Фасио выиграли конкуренцию, но поставил немца на правый фланг. Сменив позицию, Рюдигер порадовал дальними передачами и аккуратностью всех пасов, но за сезон собрал всего два ассиста. Не густо для современного флангового бека. Хотя немец в «Челси» может быть как правым центральным, так и просто правым латералем в теории – плавно переходим к плюсам.

В чем сильные стороны Антонио?

Кроме универсальности – теоретически даже слева сыграет, и озвученного преимущества в физике над большинством оппонентом, стоит отметить умение собирать статистику. Объем ТТД большой, при этом отмечаем, что в 2014 и в 2015 году Рюдигеру проводили операции на мениске, а из заявки на Евро-2016 вылетел после того, как порвал «кресты» на тренировке сборной после столкновения с Томасом Мюллером.

Почему это упомянуто в плюсах? Здоровье такое, что всегда быстро возвращается! При этом уступает Давиду Луису по умению вырезать средний и дальний пас, но опережает в этом Кэйхилла и Аспиликуэту, когда тот играл в центре. По умению обострить игру Рюдигер второй после испанца, но это объяснимо – в «Роме» выступал на фланге. При этом Антонио уступает Аспиликуэте по созданным моментам, отборам и точности передач. Зачем тогда Конте менять более невзрачным центрбеком сильного, пускай и переученного? Только из-за роста?

Кстати, сам Рюдигер заявил, что ему удобнее играть в тройке защитников левого, невзирая на правую рабочую ногу. Тогда получается, что немец пришел вместо Кэйхилла? Но у такой теории много спорных моментов. Собрав защиту из Аспиликуэты – левого бека, Давида Луиса – любителя риска, и его брата по решениям Рюдигера, «Челси» может поломать чемпионскую схему «3-4-3» и всю игру. С другой стороны, Конте нужны варианты, а мощный тезка Тони их представляет. В команде есть еще Зума – тоже рослый и крепкий, но Рюдигер лучше обращается с мячом.

Но при этом его надо подучить, ведь по перехватам, выносам мяча, проценту побед в единоборствах и фолам Рюдигер уверенно идет на последнем месте после каждого из чемпионов Англии из основы «Челси». Возможно, Конте видит немца правым центральным, слева мечтает о Сандро из «Ювентуса», с права вместо Мозеса поставит Аспиликуэту? Можно допустить все варианты, Рюдигер – универсальный бек. Также шутки ради отметим, что «Рома» выиграла 76 % матчей прошлого сезона (25 из 33), когда Тони был на поле, а без него показатель всего 52 % (11 побед в 21 матче).

Почему «Челси» не слушает Конте?

Подходим к самому важному моменту после трансфера Рюдигера. Не случайно бродят по Лондону слухи, что тренер может хлопнуть дверью и уйти, как из «Ювентуса». Обратите внимание – даже за Бакайоко воюют слишком долго, чтобы парень спокойно успел перебраться в Англию и полноценно отпахал на сборах. Да и Наингголан ждет от «Ромы» контракт, в гости к Антонио не спешит. И Лукаку перехватил «Манчестер Юнайтед». В результате надо убедить Морату, пока Диего Коста не убежал в «Атлетико», а Альваро настраивался на работу с Моуриньо.

И даже Рюдигер, который взял себе в «Челси» второй номер, на самом деле таковым и был в списке центральных – Антонио никогда не фигурировал первым в перечне потенциальных защитников лондонцев. Конте давно мечтал завербовать Бонуччи, затем итальянец приценивался к Боатенгу и Маноласу, но заполучить смог только парня, которого грек вытеснил на правый фланг обороны «Ромы». А Рюдигер, хотя у него широкий шаг и немецкая школа – защитник, который в любой, даже самой простой ситуации, способен допустить ошибку.

И пусть у Конте получилось использовать крайнего защитника Аспиликуэту в центре обороны, в новом сезоне подобные новые фокусы вряд ли пройдут. Также неизвестно, в какой форме вингер Мозес – отсюда разговоры о правом защитнике и упоминание Дани Алвеса. Матича могут заменить на Бакайоко – опять же, нужно быстро составить связку новичка и Канте. И в атаке впереди не Диего Коста должен сыграть. Если Давид Луис, вернувшись в Англию, отказался от диких ошибок, то похожий на него по рискованной манере игры Рюдигер ниже классом. Антонио считает эталоном для себя Тьяго Силву, но даже на максимальном уровне Жерома Боатенга новичок «Челси» никогда не играл.

Не ищите в оценке предвзятости к Рюдигеру – парня с прекрасными физическими данными, но Конте вправду запрашивает мегазвезд, а получает вторых номеров в списке. Такой расклад может насторожить тренера и фанатов «Челси». Также не удивляйтесь, если поклонник «Арсенала» - Рюдигер в детстве болел за Бергкампа и Анри, окажется мастером редкого, но меткого «привоза» в центре обороны. Немец – сильный молодой защитник, но пока не разжился хладнокровием. Глупо утверждать, что легко затмит Кэйхилла и Луиса, заставит забыть о Терри, играючи выйдет на уровень Бонуччи и Боатенга в лучших сезонах, а на десерт покажет на правом фланге игру уровня Лама.

Проблема Рюдигера не в скорости движений, а в быстроте принятия решений под давлением и очевидных минусах в оборонительной фазе. Отсюда диковатые ошибки и желтые карточки. В АПЛ скорости выше, чем в Серии А, и как Антонио приживется – непонятно. Физики хватает, чтобы попробовать, но неужели современный английский футбол в обороне сводится к «бей-беги»?