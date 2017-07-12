«Спартак» и список ожиданий

Болельщики «Спартака» ждали чемпионства 16 лет, но сейчас это не предел их мечтаний. «Соккер.ру» собрал смелые ожидания от нового сезона и проверяет, насколько они реальны.

Ожидание: «Спартак» выиграет Суперкубок России

Начинаем с первоочередной задачи: в ближайшую пятницу «Спартак» оспорит с «Локомотивом» Суперкубок России, и Массимо Каррера, напоминая о важности этого матча, на церемонии награждения даже спрятал золотую медаль в карман пиджака. «Спартак» не избалован Кубками, а конкретно этого трофея в музее «красно-белых» нет вообще, поэтому схватка с железнодорожниками действительно обретает особый смысл. Это первый матч сезона, поэтому не приходится даже рассуждать, кто фаворит в противостоянии московских команд. В пятницу узнаем, кто лучше готов, а дополнительное преимущество получит тот тренер, который лучше проявит себя в оперативном управлении командой – ситуация располагает к многочисленным коррективам по ходу игры. Спартаковцы, конечно же, надеются, что ловчее и хитрее окажется Каррера.

Вероятность: реально, но не менее реален и успех «Локо».

Ожидание: «Спартак» приобретет двух-трёх новичков до конца трансферного окна

Очевидно, отсутствие активности на трансферном рынке беспокоит тех, кому «Спартак» небезразличен. Команду покинули Песьяков, Макеев и Маурисио, Роман Зобнин получил травму, из-за которой не сыграет до конца года, а из новичков пока только правый защитник Петкович, перешедший из «Црвены Звезды» на правах свободного агента. Такая ситуация настораживает, особенно на фоне яркого укрепления «Зенита». Зимой, когда Каррере новички были нужны к началу первого сбора, руководство сделал все возможное и невозможное, чтобы так и было. Сейчас, похоже, главный тренер не спешит – приглядывается к молодым футболистам, ищет уязвимости у знакомых ребят, чтобы обезопасить себя от неосторожного шага. Массимо выдал такую фразу: «Мы не имеем права промахнуться с трансферами». Возможно, речь идет не только об игровых качествах новичков, но и о «химии» в команде, которую итальянец боится нарушить приобретениями.

Вероятность: реально, до конца трансферного окна еще полтора месяца, все ключевые фигуры «Спартака» говорят о необходимости усиления, значит, трансферы будут. Но попозже. И не больше двух-трех человек.

Ожидание: «Спартак» защитит чемпионский титул

Это может быть главной задачей на сезон. Да, Кубок России давно не выигрывали, а Лига чемпионов – это вообще «космос», но давайте так: защита титула в РФПЛ оправдает возможные неудачи во всех остальных турнирах. Очевидно, «Спартак» не будет фаворитом нынешнего сезона, но быть фаворитом и победителем – это разные вещи. «Красно-белые» не были даже вторыми в очереди на титул в прошлом сезоне, а главный претендент на «золото» у экспертов и букмекеров – «Зенит», не попал даже в Лигу чемпионов. Сейчас питерцы вновь котируются выше всех, что логично на фоне приглашения Роберто Манчини и ряда серьезных игроков. Но сброшен ли со счетов «Спартак»? Ни в коем случае. Как не сброшен ЦСКА и, возможно, «Рубин». Впрочем, как известно, удержать чемпионство сложнее, чем завоевать его, поэтому второй кряду титул «красно-белых» станет не меньшим откровением, чем первый за 16 лет.

Вероятность: малореально, так как есть очевидный фаворит чемпионата (и это не команда Карреры) и несколько клубов, которые могут выступить не хуже «Спартака». То есть «красно-белые», безусловно, в числе претендентов на «золото», но в общем котле их шансы не самые выдающиеся.

Ожидание: «Спартак» достойно выступит в Лиге чемпионов (выйдет в плей-офф)

Впервые «красно-белые» примут матчи главного клубного турнира Старого Света на своем стадионе, а это дополнительный прирост к особым чувствам, которые пробуждает Лига чемпионов. Болельщики нервничают сильнее, тщеславно желают, чтобы твою команду узнали и похвалили в Европе. Тем более, «Спартак» так давно полноценно не играл в еврокубках. Оптимизма добавляет то обстоятельство, что при жеребьевке группового этапа москвичи окажутся в первой корзине, благодаря чему разминутся с рядом грандов первой величины. Но квартет и так может подобраться солиднейший, тем более для «Спартака», который не привык играть на несколько фронтов и не имеет еврокубкового опыта в нынешнем составе, слабых соперников вообще не будет.

Вероятность: малореально. Успехом станет третье место и попадание в весеннюю стадию Лиги Европы, а чтобы пробиться в плей-офф ЛЧ, нужно прыгнуть выше головы. Впрочем, Каррера этому искусству подопечных настойчиво учит.

Ожидание: «Спартак» выиграет Кубок России

В этом сезоне «Спартак» должен более чем серьезно отнестись к играм Кубка России, ведь для завоевания этого трофея требуется выиграть всего пять матчей, а «красно-белые» как раз могут переключиться в режим кубкового бойца. Думаю, сам Каррера уделит особенное внимание этому турниру, ведь он реваншист, а год назад бесславно вылетел в первом раунде.

Вероятность: реально, более того, заранее осмелюсь назвать «Спартак» одним из фаворитов розыгрыша. Не только по уровню – это и так понятно, речь о нацеленности на этот трофей, которую Массимо Каррера своей команде навяжет.