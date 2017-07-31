Лаллана: «Здоровый и забивающий Старридж — это как два новых подписания для „Ливерпуля“»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана надеется, что нападающий команды Дэниэл Старридж в новом сезоне сумеет избежать травм:
«Старридж во время этой предсезонки играет просто великолепно. Он просто бесценен.
Это игрок мирового уровня. Он будет крайне важным игроком для нас в предстоящем сезоне, я это чувствую.
Если он избежит травм и будет забивать, то для нас это будет как два новых подписания».
Ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп намерен сохранить Старриджа в «Ливерпуле».