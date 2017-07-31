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Лаллана: «Здоровый и забивающий Старридж — это как два новых подписания для „Ливерпуля“»

31 июля 2017, 00:49

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана надеется, что нападающий команды Дэниэл Старридж в новом сезоне сумеет избежать травм:

«Старридж во время этой предсезонки играет просто великолепно. Он просто бесценен.

Это игрок мирового уровня. Он будет крайне важным игроком для нас в предстоящем сезоне, я это чувствую.

Если он избежит травм и будет забивать, то для нас это будет как два новых подписания».

Ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп намерен сохранить Старриджа в «Ливерпуле».

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Все комментарии
Dude-MU
Dude-MU
31 июля 2017 в 13:48
Раз в год и палка стреляет
dzvinka
dzvinka
31 июля 2017 в 09:01
не верю... два матча ну или три... максимум. Хорошо что Соланке взяли - вот он может подвинуть и Ориги и Стара как мне кажется.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
31 июля 2017 в 08:22
все верно сказал, к сожалению Старридж крайне нестабильный, но когда в форме просто великолепен! правда это бывает крайне редко
ARMENIAN
ARMENIAN
31 июля 2017 в 07:47
да он вообще шикарный игрок, который может забить любой частью тела с любой точки) но травмы...
Cules2013
Cules2013
31 июля 2017 в 02:26
Остроумно, удачи Старриджу, крутой форвард.
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