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Роналду: «Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!»

01 августа 2017, 20:50

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оставил загадочный пост в своем Instagram.

«Людей беспокоит моя яркость. Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!» — подписал Роналду свою фотографию.

 

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Возможно, это связано с недавними налоговыми обвинениями в его адрес.

Также португалец сегодня выложил еще одну фотографию, где он бежит по парку и подчеркивает свою подготовку к новому сезону.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
02 августа 2017 в 04:52
Кличко ёпта, не настанет ночь пока не закончиться день!
Завтра может не будет пока сегодня мы живём.
Дракон1988
Дракон1988
02 августа 2017 в 04:15
Прям философ))
Dimice
Dimice
02 августа 2017 в 00:12
Только из отпуска вышел, уже бомбит
Ironyfan
Ironyfan
01 августа 2017 в 22:21
Вот это аллегория...АЛЛЕГОРИЩЕ!))
hardpony
hardpony
01 августа 2017 в 21:45
вк зарегался криштик. начитался мыслей жокера
протон
протон
01 августа 2017 в 21:38
возомнил себя богом футбола.
CL2014
CL2014
01 августа 2017 в 21:24
    ermak6848
    ermak6848
    01 августа 2017 в 21:20
    Главное, что тебя не покусали
    x-x-x-x-x
    x-x-x-x-x ответ Alex12357 (раскрыть)
    01 августа 2017 в 21:12
    там про насекомые сказано а не о мух . мог бы и бабочку выделить а не муху
    Artuom
    Artuom ответ Alex12357 (раскрыть)
    01 августа 2017 в 21:11
    Мухи садятся на всё что имеет запах. Без разницы варенье или 77, чистый человек или грязное животное :)

    Тоесть в комнате с Месси, Роналду и твоим любимым Неймаром, муха сядет на всех троих))
    CL2014
    CL2014
    01 августа 2017 в 21:10
      da da da
      da da da
      01 августа 2017 в 21:09
      рон наверно единственный игрок который вызывает отвращение что на поле что в нее его
      RUSTY8
      RUSTY8
      01 августа 2017 в 21:08
      вхсо 111
      вхсо 111
      01 августа 2017 в 21:05
      "беспокоит" ты бы знал как на соккере барсоглоров это беспокоит одурел бы.)
      Alex12357
      Alex12357
      01 августа 2017 в 21:01
      Мухи садятся на.....о.
      Слайш
      Слайш
      01 августа 2017 в 21:00
      Не знаю почему вспомнился фильм Неудержимые, когда Лундгрен в погоне за Барни втоптал рядом сидящего чувака в торпеду автомобиля со словами: "Насекомое......" ))

      Он отчасти прав )
      lobsterdam
      lobsterdam
      01 августа 2017 в 20:58
      Мухи редко ошибаются...
      наблюдатель_15
      наблюдатель_15
      01 августа 2017 в 20:58
      А ведь он прав
      Tysоn
      Tysоn
      01 августа 2017 в 20:54
        Гость
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