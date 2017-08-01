Роналду: «Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!»

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01 августа 2017, 20:50

Нападающий «Реала» оставил загадочный пост в своем Instagram.

«Людей беспокоит моя яркость. Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!» — подписал Роналду свою фотографию.

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 1 2017 в 7:31 PDT

Возможно, это связано с недавними налоговыми обвинениями в его адрес.

Также португалец сегодня выложил еще одну фотографию, где он бежит по парку и подчеркивает свою подготовку к новому сезону.