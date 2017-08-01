Роналду: «Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оставил загадочный пост в своем Instagram.
«Людей беспокоит моя яркость. Насекомые атакуют только те лампы, которые светят!» — подписал Роналду свою фотографию.
Возможно, это связано с недавними налоговыми обвинениями в его адрес.
Также португалец сегодня выложил еще одну фотографию, где он бежит по парку и подчеркивает свою подготовку к новому сезону.
Завтра может не будет пока сегодня мы живём.
Завтра может не будет пока сегодня мы живём.
Тоесть в комнате с Месси, Роналду и твоим любимым Неймаром, муха сядет на всех троих))
Тоесть в комнате с Месси, Роналду и твоим любимым Неймаром, муха сядет на всех троих))
Он отчасти прав )
Он отчасти прав )