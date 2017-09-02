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Уэльс одолел дома Австрию

02 сентября 2017, 23:38
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Уэльса обыграла Австрию.

Кардифф, стадион «Кардифф Сити»

Уэльс – Австрия – 1:0 (0:0)
Гол: Вудберн 74.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис, Ричардс (Кинг 46), Эдвардс, Рэмси, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану 69), Лоуренс (Вудберн 69).
Главный тренер: Крис Коулман.

Австрия: Линднер, Предль (Дансо 27), Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер, Арнаутович, Харник (Янко 81), Забитцер (Грегорич 78).
Главный тренер: Марсело Коллер.

Предупреждения: Предль 25, Баумгартлингер 84. 

Судья: Хацеган (Румыния).

Также Испания обыграла Италию.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Вадим Лежневич
Вадим Лежневич
03 сентября 2017 в 13:12
Второй тайм вытянули, вот и победили!!!
sir_Alex
sir_Alex
03 сентября 2017 в 11:53
Слава одолевшим!))
Миша Вилков
Миша Вилков
03 сентября 2017 в 09:44
Так и идут без поражений :)
RMUKMU
RMUKMU
03 сентября 2017 в 08:26
Ничего не выйдет у Уэльса. Не пройдут даже в стыки, слишком много ненужных ничьих.
Адвокат 76
Адвокат 76
03 сентября 2017 в 08:24
Уэльс с победой!
MIKITA463295
MIKITA463295
03 сентября 2017 в 01:09
Важнейшая победа для Бэйла и компании,но в этой группе буду переживать за Сербию,очень хочу увидеть их на чемпе...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
03 сентября 2017 в 00:32
А Вудберн молодец, только вышел на замену и почти сразу же забил победный гол, не плохо для 18-ти летнего парня.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 сентября 2017 в 00:27
Я ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ НИЧЬЯ
Шишанутый
Шишанутый
03 сентября 2017 в 00:07
С победой команду Бейла!
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