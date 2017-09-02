Уэльс одолел дома Австрию

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Уэльса обыграла Австрию.
Кардифф, стадион «Кардифф Сити»
Уэльс – Австрия – 1:0 (0:0)
Гол: Вудберн 74.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Дэйвис, Ричардс (Кинг 46), Эдвардс, Рэмси, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану 69), Лоуренс (Вудберн 69).
Главный тренер: Крис Коулман.
Австрия: Линднер, Предль (Дансо 27), Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер, Арнаутович, Харник (Янко 81), Забитцер (Грегорич 78).
Главный тренер: Марсело Коллер.
Предупреждения: Предль 25, Баумгартлингер 84.
Судья: Хацеган (Румыния).
Также Испания обыграла Италию.
https://www.youtube.com/watch?v=a6tvt_RzpUY