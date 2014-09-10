Дзаккардо и Альбертацци не нужны Индзаги

В итальянском «Милане» больше не рассчитывают на защитников Кристиана Дзаккардо и Микельанджело Альбертацци.
Оба футболиста не входят в планы тренера Филиппо Индзаги, и в январе им, скорее всего, придется сменить клуб.
«Милан» рассчитывал избавиться от Дзаккардо еще минувшим летом, но футболист сам сорвал свой трансфер, отказавшись переходить в «Парму».
Оба футболиста не входят в планы тренера Филиппо Индзаги, и в январе им, скорее всего, придется сменить клуб.
«Милан» рассчитывал избавиться от Дзаккардо еще минувшим летом, но футболист сам сорвал свой трансфер, отказавшись переходить в «Парму».