Дзаккардо и Альбертацци не нужны Индзаги

В итальянском «Милане» больше не рассчитывают на защитниковОба футболиста не входят в планы тренераи в январе им, скорее всего, придется сменить клуб.«Милан» рассчитывал избавиться от Дзаккардо еще минувшим летом, но футболист сам сорвал свой трансфер,