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Дзаккардо и Альбертацци не нужны Индзаги

10 сентября 2014, 00:22
 В итальянском «Милане» больше не рассчитывают на защитников Кристиана Дзаккардо и Микельанджело Альбертацци.

Оба футболиста не входят в планы тренера Филиппо Индзаги, и в январе им, скорее всего, придется сменить клуб.

«Милан» рассчитывал избавиться от Дзаккардо еще минувшим летом, но футболист сам сорвал свой трансфер, отказавшись переходить в «Парму».
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