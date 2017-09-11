Руи Витория: «ЦСКА даже без покупок выглядит очень прилично»

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11 сентября 2017, 22:41

Главный тренер «Бенфики» в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА отметил, что его подопечные собираются играть на победу.

«Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера „армейцев“, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично».

Ранее свое мнение по игре высказал и главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.