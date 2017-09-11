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Руи Витория: «ЦСКА даже без покупок выглядит очень прилично»

11 сентября 2017, 22:41
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА отметил, что его подопечные собираются играть на победу.

«Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера „армейцев“, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично».

Ранее свое мнение по игре высказал и главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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CSKA2012
CSKA2012
12 сентября 2017 в 07:12
1:2 CSKA Moscow
Санчо Панса
Санчо Панса
12 сентября 2017 в 02:47
Конечно, Руи! Сегодня ты в этом наглядно убедишься)
Дудец скелет
Дудец скелет
11 сентября 2017 в 23:37
удачи армейцам
oFANATo
oFANATo
11 сентября 2017 в 23:32
Руй Витория: «ЦСКА даже без покупок выглядит очень прилично»

А с покупками было лучше, то золотой хет-трик, то золотой дубль, то чемпионство....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
11 сентября 2017 в 23:27
ЦСКА остается единственным российским клубом, который еще не уступал "Бенфике" в еврокубках (а кроме него с лиссабонцами играли "Динамо", "Локомотив", "Зенит" и "Спартак") – дома-то в феврале 2005-го была победа 2:0. Так почему бы не продолжить эту традицию!
Крейсер
Крейсер
11 сентября 2017 в 23:22
Похоже, Руй Витория в этот момент зимнюю резину покупал и тут, вдруг, звонок с вопросом о ЦСКА. Чтобы по-быстрому отмотаться от жyрнaлюги, брякнул фигню и закруглился.
sir-5
sir-5
11 сентября 2017 в 23:18
Конечно. Форма наглажена,много рослых ребят,причёски-уставные. Только тренер статью ,да и прочими достоинствами,подкачал.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
11 сентября 2017 в 23:07
Уже здорово, что команда прошла сито отбора и прошла в групповой этап. Это хороший результат для армейцев — плюс финансовая составляющая. И болельщики уже приучены к тому, что армейцы всегда играют в групповом этапе. Группа у ЦСКА непростая.
А кто говорил, что в лиге Чемпионов будет легко? Надо выходить и играть! Удачи армейцам с Бенфикой!!!
Аксинья
Аксинья
11 сентября 2017 в 22:59
Бенфика собралась играть на победу, ЦСКА собрался играть на победу... Значит будет ничья, а поскольку Акинфеев пропускать не собирается, то завтра кину букам десять баксов на 0:0...
Tajfun
Tajfun
11 сентября 2017 в 22:57
Сжать узду и пахать!
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