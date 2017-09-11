Руи Витория: «ЦСКА даже без покупок выглядит очень прилично»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА отметил, что его подопечные собираются играть на победу.
«Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.
ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера „армейцев“, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично».
Ранее свое мнение по игре высказал и главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.
А с покупками было лучше, то золотой хет-трик, то золотой дубль, то чемпионство....
А с покупками было лучше, то золотой хет-трик, то золотой дубль, то чемпионство....
А кто говорил, что в лиге Чемпионов будет легко? Надо выходить и играть! Удачи армейцам с Бенфикой!!!
А кто говорил, что в лиге Чемпионов будет легко? Надо выходить и играть! Удачи армейцам с Бенфикой!!!