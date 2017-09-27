Бердыев: «„Рубин“ двигается в верном направлении, всё стабилизируется»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что команда, несмотря на не самые хорошие результаты, двигается в правильном направлении:
«Безусловно, после серии поражений есть определенный психологический отпечаток. Радует то, что ребята понимают то, куда мы идем и что мы делаем. Понимают меру ответственности. Другое дело, что есть потеря концентрации в конкретных эпизодах. Если брать по цифрам, то они все положительные, только результата нет. А результат самое главное. Но направление, по которому мы идем, мы считаем, что оно верное, бог даст, все стабилизируется.
Отсутствие голов в последних матчах – это невезение? Удача форвардам всегда нужна. Она была с „Анжи“: три первых удара – три гола. В других матчах моментов много, но не забиваем. Удача должна быть, но есть отсутствие определенного уровня мастерства в завершении. Над этим тоже работаем, группа атаки это понимает и серьезно к этому относится.
Восстановился ли Камболов после травмы? Первую тренировку сегодня проведет в общей группе. Его не хватает. Скорее всего, будем использовать его на позиции опорного полузащитника. Радует, что он возвращается в общую группу.
Кузьмин? У Олега завтра обследование. Если все нормально, то он начинает бежать. Надеемся, что после перерыва будет готов. Его тоже не хватает».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Бердыев безусловно лучший тренер в России и РПЛ...
Бердыев безусловно лучший тренер в России и РПЛ...
Да что за день то такой......
Карреру позитив накрыл ...
Бердыев испорченный компас нашёл...
Прядкин - лимит ужесточает - его фактической отменой )))
Угомонитесь...))))))))
Да что за день то такой......
Карреру позитив накрыл ...
Бердыев испорченный компас нашёл...
Прядкин - лимит ужесточает - его фактической отменой )))
Угомонитесь...))))))))