Бердыев: «„Рубин“ двигается в верном направлении, всё стабилизируется»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что команда, несмотря на не самые хорошие результаты, двигается в правильном направлении:

«Безусловно, после серии поражений есть определенный психологический отпечаток. Радует то, что ребята понимают то, куда мы идем и что мы делаем. Понимают меру ответственности. Другое дело, что есть потеря концентрации в конкретных эпизодах. Если брать по цифрам, то они все положительные, только результата нет. А результат самое главное. Но направление, по которому мы идем, мы считаем, что оно верное, бог даст, все стабилизируется.

Отсутствие голов в последних матчах – это невезение? Удача форвардам всегда нужна. Она была с „Анжи“: три первых удара – три гола. В других матчах моментов много, но не забиваем. Удача должна быть, но есть отсутствие определенного уровня мастерства в завершении. Над этим тоже работаем, группа атаки это понимает и серьезно к этому относится.

Восстановился ли Камболов после травмы? Первую тренировку сегодня проведет в общей группе. Его не хватает. Скорее всего, будем использовать его на позиции опорного полузащитника. Радует, что он возвращается в общую группу.

Кузьмин? У Олега завтра обследование. Если все нормально, то он начинает бежать. Надеемся, что после перерыва будет готов. Его тоже не хватает».

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