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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 30’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Бердыев: «„Рубин“ двигается в верном направлении, всё стабилизируется»

сегодня, 17:55

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что команда, несмотря на не самые хорошие результаты, двигается в правильном направлении:

«Безусловно, после серии поражений есть определенный психологический отпечаток. Радует то, что ребята понимают то, куда мы идем и что мы делаем. Понимают меру ответственности. Другое дело, что есть потеря концентрации в конкретных эпизодах. Если брать по цифрам, то они все положительные, только результата нет. А результат самое главное. Но направление, по которому мы идем, мы считаем, что оно верное, бог даст, все стабилизируется.

Отсутствие голов в последних матчах – это невезение? Удача форвардам всегда нужна. Она была с „Анжи“: три первых удара – три гола. В других матчах моментов много, но не забиваем. Удача должна быть, но есть отсутствие определенного уровня мастерства в завершении. Над этим тоже работаем, группа атаки это понимает и серьезно к этому относится.

Восстановился ли Камболов после травмы? Первую тренировку сегодня проведет в общей группе. Его не хватает. Скорее всего, будем использовать его на позиции опорного полузащитника. Радует, что он возвращается в общую группу.

Кузьмин? У Олега завтра обследование. Если все нормально, то он начинает бежать. Надеемся, что после перерыва будет готов. Его тоже не хватает».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил Дед Мазая
сегодня в 18:29
Дед Мазая:
Вот потому Вы всего лишь третий эксперт на Соккере...)
Потому что, я ненавижу курбановский антифутбол?
Дед Мазая
сегодня в 18:29
С Ростовом мне кажется результаты пошли быстрее? Или я подзабыл уже...(
Бердыев безусловно лучший тренер в России и РПЛ...
Napoleon Bonapart ответил mrk
сегодня в 18:27
mrk:
Это даже смешно ... тебе объяснять. Посчитай, сколько Бердыев принёс в копилку РФ в ЛЕ, ЛЧ за годы, пока ты, судя по твоей осведомленности, под стол еще ходил. Учти - случайных чемпионств и побед над Барселоной не бывает. Даже лень это тебе объяснять. И найди фото сбор лучших тренеров континента, на который был приглашен единственный тренер из России, как ни странно для тебя это был Бердыев, и повест себе на стену или лучше сам певесься.
Сынок, ты еще до живи до моих лет!
Пепс
сегодня в 18:27
Ждем Курбан Бекиевич !!! Тока Оздоя из состава убери ... уж больно лажоват... или веришь што из него можно Модрича сделать ?? Сомневаюсь.... Ну поглядим ...
Дед Мазая ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 18:27
Napoleon Bonapart:
Ну конечно стабилизируется! Вот, выиграешь у аутсайдера Амкара, потом, на десерт, твое любимое мертвое ДИНАМО, под руководством физрука и все стабилизируется. Я вот, только одного понять не могу, отчего столько внимания Курбану и Рубину??? Эта команда, даже в еврокубках не играет и тренер у нее, самый обыкновенный разрушитель, который понятия не имеет, что значит настоящий футбол. Может, хватит уже говорить об этом? Ни про ЦСКА, ни про Спартак столько не пишут, как про Курбана. За шо, стока чести, за два случайных чемпионства в России или за нелогичную победу над Барсой??? Не ребята, это- уже даже не смешно.....
Вот потому Вы всего лишь третий эксперт на Соккере...)
mrk ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 18:25
Это даже смешно ... тебе объяснять. Посчитай, сколько Бердыев принёс в копилку РФ в ЛЕ, ЛЧ за годы, пока ты, судя по твоей осведомленности, под стол еще ходил. Учти - случайных чемпионств и побед над Барселоной не бывает. Даже лень это тебе объяснять. И найди фото сбор лучших тренеров континента, на который был приглашен единственный тренер из России, как ни странно для тебя это был Бердыев, и повест себе на стену или лучше сам певесься.
Пепс ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 18:24
Napoleon Bonapart:
Ну конечно стабилизируется! Вот, выиграешь у аутсайдера Амкара, потом, на десерт, твое любимое мертвое ДИНАМО, под руководством физрука и все стабилизируется. Я вот, только одного понять не могу, отчего столько внимания Курбану и Рубину??? Эта команда, даже в еврокубках не играет и тренер у нее, самый обыкновенный разрушитель, который понятия не имеет, что значит настоящий футбол. Может, хватит уже говорить об этом? Ни про ЦСКА, ни про Спартак столько не пишут, как про Курбана. За шо, стока чести, за два случайных чемпионства в России или за нелогичную победу над Барсой??? Не ребята, это- уже даже не смешно.....
Потому што Курбан 2-кратный чемпион России и серебрянный с Ростов ееее... Потому што никто из тренеров с периферийными командами такого не добивался - што тебе непонятно ??? И ща взял опять разрушенную команду... интересно - выведет он ее или нет в ТОП - понятно ? А еще Бонапарт ....
Остапчук 67
сегодня в 18:19
Через полтора-два года "Рубин" вновь станет командой высокого европейского уровня.
Аксинья
сегодня в 18:16
Пока что Рубин не двигается, а стоит на месте, пардон, стоит в нужном направлении...
зенит юрист ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 18:13
Napoleon Bonapart:
Ну конечно стабилизируется! Вот, выиграешь у аутсайдера Амкара, потом, на десерт, твое любимое мертвое ДИНАМО, под руководством физрука и все стабилизируется. Я вот, только одного понять не могу, отчего столько внимания Курбану и Рубину??? Эта команда, даже в еврокубках не играет и тренер у нее, самый обыкновенный разрушитель, который понятия не имеет, что значит настоящий футбол. Может, хватит уже говорить об этом? Ни про ЦСКА, ни про Спартак столько не пишут, как про Курбана. За шо, стока чести, за два случайных чемпионства в России или за нелогичную победу над Барсой??? Не ребята, это- уже даже не смешно.....
    зенит юрист
    сегодня в 18:11
    даже нет ни капли сомнения. лучший тренер бывшего союза
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 18:10
    Ну конечно стабилизируется! Вот, выиграешь у аутсайдера Амкара, потом, на десерт, твое любимое мертвое ДИНАМО, под руководством физрука и все стабилизируется. Я вот, только одного понять не могу, отчего столько внимания Курбану и Рубину??? Эта команда, даже в еврокубках не играет и тренер у нее, самый обыкновенный разрушитель, который понятия не имеет, что значит настоящий футбол. Может, хватит уже говорить об этом? Ни про ЦСКА, ни про Спартак столько не пишут, как про Курбана. За шо, стока чести, за два случайных чемпионства в России или за нелогичную победу над Барсой??? Не ребята, это- уже даже не смешно.....
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:09
    Ещё один...с юмористическим опусом - "Как правильно привезти команду на 9-место - и быть довольным"......

    Да что за день то такой......
    Карреру позитив накрыл ...
    Бердыев испорченный компас нашёл...
    Прядкин - лимит ужесточает - его фактической отменой )))

    Угомонитесь...))))))))
    Absinthe3
    сегодня в 18:06
    В этом тренере вообще не сомневаюсь. Бердыев - безусловно, лучший тренер всех времен на территории бывшего СССР
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