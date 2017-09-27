Кучаев: «Даже после поражения шансы у ЦСКА есть»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своих эмоциях после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4), в котором он забил гол.

«Игра получилась тяжелой. В первые 30 минут было много ошибок, из-за которых пропустили три гола. Вернуться в игру было сложно, но мы старались переломить ход матча, создавали моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

В первом тайме было видно, что у них очень быстро ходит мяч, они хорошо открываются, не боятся принимать мяч даже около своей штрафной, делать рискованные передачи. Мы выходили играть на победу, поскольку играли дома при поддержке трибун. У нас не получилось реализовать свои моменты, а соперник смог это сделать.

Мы на каждой тренировке работаем, выкладываемся на полную, стараемся прибавлять. Надеюсь, что нам будут больше доверять, и мы будем больше помогать команде. Даже после поражения шансы у нас есть. В следующих играх постараемся не подвести болельщиков и победить».

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