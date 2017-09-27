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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Кучаев: «Даже после поражения шансы у ЦСКА есть»

сегодня, 16:20
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своих эмоциях после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4), в котором он забил гол.

«Игра получилась тяжелой. В первые 30 минут было много ошибок, из-за которых пропустили три гола. Вернуться в игру было сложно, но мы старались переломить ход матча, создавали моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

В первом тайме было видно, что у них очень быстро ходит мяч, они хорошо открываются, не боятся принимать мяч даже около своей штрафной, делать рискованные передачи. Мы выходили играть на победу, поскольку играли дома при поддержке трибун. У нас не получилось реализовать свои моменты, а соперник смог это сделать.

Мы на каждой тренировке работаем, выкладываемся на полную, стараемся прибавлять. Надеюсь, что нам будут больше доверять, и мы будем больше помогать команде. Даже после поражения шансы у нас есть. В следующих играх постараемся не подвести болельщиков и победить».

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 16:56
Проклятие Акинфеева.
shur
сегодня в 16:53
...в чём разница между нашими клубами и забугорными в ЛЧ,одни шансы подсчитывают,другие играют и наслаждаются победами!!!
time out
сегодня в 16:50
...У них быстро ходит мяч... Наверное вы разными мячами играли. От того и результат такой.
AntiherQ1488
сегодня в 16:47
    Морозовский
    сегодня в 16:41
    Конечно, есть!
    ДСА
    сегодня в 16:40
    Шансы есть, только победа Базеля 5-0 очень сильно пугает.
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 16:37
    Парень забил гол МЮ, после чего произнес стандартный набор слов.
    Сейчас ЦСКА должен опасаться разгрома даже от "Базеля".
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 16:34
    Безусловно
    Absinthe3
    сегодня в 16:31
    Шансы у цска есть, были и будут. Но они их стабильно теряли, теряют и будут терять. Свое последнее место они никому не отдадут)
    Beekeeper
    сегодня в 16:30
    Пора готовить новый пост на игру с базелем. Проиграли потом в уши 29 всем что еще не все потеряно. есть шансы на выход
    Т34
    сегодня в 16:28
    Шансы занять четвертое, привычное место у вас никто не отнимет, оно незыблемо, просто пятого нет. После "величайшего" отскока с "Бенфикой, с лояльным судьей, звезда третьего места забрезжила на горизонте, но скоро потухнет и она.
    VIPded
    сегодня в 16:23
    Успеха в играх с Базелем!!! Вот и все шансы наши...
    Великолепный
    сегодня в 16:22
    Шансы есть, надо их использовать.
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