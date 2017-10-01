Семин: «Сегодня я получил удовольствие»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0).

«Легко, когда хорошо играешь. Сегодня ребята играли правильно и доставили болельщикам большое удовольствие. Очень хорошо играли в пас, много комбинировали, забили великолепные голы. Уходим в небольшой отпуск с хорошим настроением. Мы рады. Продолжаем погоню.

Мы следим не только за „Зенитом“, следим за всеми матчами. Насколько реально догнать „Зенит“, вопрос очень сложный.

На сегодняшний день я очень доволен своей командой. Хорошая ситуация в раздевалке, игроки очень принципиальные. И чем больше играем, тем лучше. Время играет на нас. Вот-вот выйдет Чорлука, надеемся на Ари. В этом плане у нас ещё будет хорошая помощь.

Что касается Эдера, то, если все играют лучше, то, естественно, и он. Не может же отставать. А так, я доволен всеми игроками. Сегодня я получил удовольствие», - сказал Семин.

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