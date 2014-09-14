Фабрегас стал рекордсменом Премьер-Лиги

Интересную встречу подарит нам 17 тур чемпионата Германии. «Вердер» ждет в гости

В 17 туре Бундеслиги «Фрайбург» ждет в гости «Айнтрахт» Ф. Предлагаем

В 17 туре чемпионата Германии «Бохум» приедет в гости к «Байеру». Предлагаем