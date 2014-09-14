Фабрегас стал рекордсменом Премьер-Лиги

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас в игре против «Суонси» установил новый рекорд АПЛ по количеству матчей подряд с голевыми передачами.
Испанский полузащитник отдает результативные пасы уже в шести подряд поединках Премьер-Лиги. Серия Фабрегаса началась еще в конце сезона 2010/11, когда он проводил свои последние матчи за «Арсенал».
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