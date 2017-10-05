Крыховяк: «Эмери меня разочаровал»

Полузащитник Гжегож Крыховяк объяснил свой переход из ПСЖ в «Вест Бромвич».

«Перед стартом сезона у нас были дискуссии с тренером и спортивным директором. Тогда я не знал, чего от меня ждут. Выяснилось, что все не так, как мне представлялось. От меня требовали того, чего я не мог сделать. Эмери сказал мне, что я должен играть как Бускетс. Я сразу понял, что не смогу оправдать ожидания, которые у него были. Я с ним много говорил и понял, что для меня нет места в команде. Эмери меня разочаровал, о чем я ему сказал. Ведь летом 2016 года мы с ним встречались, и он убеждал меня перейти к нему в ПСЖ. А теперь все кончено».

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