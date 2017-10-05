Пике: «Я не слушал речь короля Испании, потому что мне было всё равно»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что не слушал речь короля Испании Филиппа VI, который выступал по поводу референдума о независимости Каталонии, за поддержку которого Пике освистывают испанские болельщики.

«Я не слушал речь короля, потому что мне было все равно. Я играл в карты в это время и не мог услышать, что говорил король».

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