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Начо: «Неприятно тренироваться под свист болельщиков»

сегодня, 01:30

Защитник «Реала» Начо признался, что ему было некомфортно в сборной Испании тренироваться под свист болельщиков, которые выражали недовольство Жераром Пике.

«Неприятно работать и играть на фоне свиста. Я большой поклонник „Реала“ и сборной Испании, поэтому всегда выкладываюсь по полной за клуб и сборную. Мне нравится играть перед болельщиками „Реала“ и сборной – для меня это равнозначно. Уверен, что останусь в „Реале“. Я хочу тут играть до конца карьеры».

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