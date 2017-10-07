Мбаппе: «Мы можем хорошо сыграться с Гризманом»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выразил уверенность, что сможет плодотворно играть со своим товарищем по сборной Франции Антуаном Гризманном.



«Мы оба - два отличных и умных игрока, которые могут хорошо взаимодействовать друг с другом. Помимо этого, мы можем взаимно дополнять друг друга.



Антуан - игрок, который много передвигается по полю, наращивает темп атаки. Я же играю на острие и могу создавать моменты там. Мы находимся немного в разных амплуа и можем прекрасно компенсировать свои качества».



Ранее Килиан Мбаппе говорил, что сборная Франции должна поехать на ЧМ-2018.

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