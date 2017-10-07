«Интер» и «Ливерпуль» поспорят за Ройса

Согласно утверждениям СМИ, «Ливерпуль» и миланский «Интер» в скором времени предпримут попытки заключить контракт с нападающим «Боруссии» Марко Ройсом.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее работал с немецким игроком, является почитателем его таланта и попробует договориться о трансфере. А «Интер» на фоне впечатляющей текущей формы нуждается в игроках экстра-класса, чтобы укоренить свои успехи, исходя из чего также заинтересован в приобретении Ройса.
Марко Ройс пока находится в лазарете из-за серьезной травмы.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Сегодня 16:31
ответ пользователю ballak144 (раскрыть)
И всё время они с кем-то спорят. Сразу вспоминается поговорка, - "Кто спорит, тот 77 не стоит"))
_______________________________________________
Так ты же тут со всеми подряд споришь.
Сегодня 16:31
ответ пользователю ballak144 (раскрыть)
И всё время они с кем-то спорят. Сразу вспоминается поговорка, - "Кто спорит, тот 77 не стоит"))
_______________________________________________
Так ты же тут со всеми подряд споришь.