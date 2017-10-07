«Интер» и «Ливерпуль» поспорят за Ройса

Согласно утверждениям СМИ, «Ливерпуль» и миланский «Интер» в скором времени предпримут попытки заключить контракт с нападающим «Боруссии» Марко Ройсом.



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее работал с немецким игроком, является почитателем его таланта и попробует договориться о трансфере. А «Интер» на фоне впечатляющей текущей формы нуждается в игроках экстра-класса, чтобы укоренить свои успехи, исходя из чего также заинтересован в приобретении Ройса.



Марко Ройс пока находится в лазарете из-за серьезной травмы.

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