Бубнов: «Если Васин и дальше будет ошибаться, в сборную могут вернуть Василия Березуцкого»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не исключил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может привлечь к играм ЧМ-2018 защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который приостановил выступления за национальную команду:

«Если Васин и дальше будет ошибаться, то перед стартом чемпионата мира могут обратиться к Василию Березуцкому. Судя по всему, базовой моделью сборной будет игра в три центральных защитника. Сборная может и в четыре защитника сыграть. Ну и в нападении базовая модель в два форварда в лице Кокорина и Смолова.

А так, ведущие сборные мира играют в два центральных защитника. Для нас на ЧМ в первую очередь будет важно сыграть надёжно в обороне».

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