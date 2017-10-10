Бубнов: «Начнётся ЧМ, и про отсутствие Месси на турнире забудут»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможный невыход сборной Аргентины в финальную часть ЧМ-2018:

«Да, конечно, как только начнётся мундиаль, то про отсутствие на турнире Месси забудут. Для Месси же сейчас идёт заочный спор с Мародоной. Марадона становился чемпионом мира, а Месси – нет. Но Месси по некоторым статистическим показателям его превосходит. С другой стороны, что аргентинцы будут делать на ЧМ с такой игрой...»

Ранее главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли заявил, что его подопечные полны уверенности в том, что обыграют Эквадор в последнем туре квалификации и попадут на чемпионат мира.

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