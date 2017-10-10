Хохлов: «Понимаю все риски: не будет результата - буду крайним»

Новоиспеченный наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов дал первое интервью в статусе главного тренера команды:

«Назначение стало неожиданностью, хотя, безусловно, я допускал такой вариант развития событий, исходя из результатов. Как и Калитвинцев, уверен, думал о таком сценарии. Мы очень по-доброму пообщались и сегодня, и вчера по телефону, он пожелал мне удачи. Все исключительно уважительно.

Предложение возглавить команду получил в пятницу вечером. Некий план действий на этот случай в голове уже был. Я ответил согласием и в субботу утром уже провел первую тренировку. Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично.

„Дело М`Вила“? Любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах. Чтобы игроки обсуждали долги – такого не слышал. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой. Трансферные планы на зиму даже не обсуждали пока, есть локальные задачи и планы, а остальное пока преждевременно. Понятно, что есть какие-то мысли на будущее, но не более».

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