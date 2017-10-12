Тассотти: «В миланском дерби будет много голов и ничья»

Итальянский специалист Мауро Тассотти поделился ожиданиями от миланского дерби, которое состоится в ближайшие выходные. Тассотти в свое время провел более 400 игр за «россонери», а сейчас трудится в тренерском штабе сборной Украины, которая, впрочем, не смогла пробиться на ЧМ-2018.

«Оба клуба претерпели большие изменения, поэтому нужно время. Новое руководство „Милана“ проделывает хорошую работу, они провели захватывающую трансферную кампанию. У „Милана“ команда только строится, у коллектива должен появиться лидер. В любом случае, тренеру Монтелле нужно дать время.

У „Интера“ будет преимущество, потому что у них меньше новичков, команда не нуждается в столь серьезных корректировках. Не могу точно сказать, как закончится дерби, но это будет захватывающий матч с большим количеством голов. Ставлю на ничью - 2:2».

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