Жюли: «Мбаппе более профессионален, чем Месси в его возрасте»

Бывший игрок «Барселоны» Людовик Жюли сравнил юного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе с форвардом каталонцев Лионелем Месси в том же возрасте. Жюли выступал за «Барсу» с 2004 по 2009 год и застал начало карьеры аргентинца в «блаугранас».

«У Килиана большой потенциал. У него есть всё, чтобы построить успешную карьеру, он профессионал и у него нет ветра в голове. Мбаппе выбрал ПСЖ, чтобы расти.

Мбаппе более профессионален, чем Месси в свои 18 лет. Француз лучше знает, как управлять своим телом, у Лео же было много проблем со здоровьем из-за трудностей с ростом. Ему было сложнее. Преимущество Килиана в том, что он уже хорошо знает свой организм».

Жюли сейчас является послом «Монако».

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