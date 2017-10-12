Шевченко: «Дайте Монтелле время»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями касательно «Милана» и своего будущего в итальянском клубе.



«„Милан“ - строящаяся команда, лидеров еще придется определить, а тренеру нужно дать время. Команда под руководством Монтеллы пытается навязать борьбу в Серии А и вновь порадовать своих поклонников.



Работа в „Милане“? На данный момент я уже тренирую сборную Украины. Хочу работать здесь, попытаться улучшить достижения команды и попасть на чемпионат Европы. Это мое будущее».



Напомним, Хорватия одолела Украину и выбила команду Андрея Шевченко из отборочного цикла на чемпионат мира 2018.

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