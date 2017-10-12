Фигу: «Считаю Роналду очень важным игроком „Реала“»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу оценил влияние на команду нападающего Криштиану Роналду, пропустившего на старте сезона 5 матчей «сливочных».

«Конечно, Роналду очень важен для „Реала“. Он был дисквалифицирован на старте сезона, и „Реал“ упустил много очков, которые теперь нужно добирать.

„Мадрид“ хорошо начал сезон, выиграв Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, но теперь пора поправлять дела в чемпионате и догонять „Барселону“. Сезон длинный, и у всех команд бывают подъемы и спады, так что я с нетерпением жду, когда увижу „Реал“ на вершине».

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