Кулибали: «Сарри - это математика»

Защитник «Наполи» Кулиду Кулибали очень лестно отозвался о главном тренере команды Маурицио Сарри.



«Маурицио Сарри заново открыл меня, дал мне уверенность в собственные силы. Он гений и видит то, что не видят другие. Он пытается заставить нас понять футбол и его непредсказуемость. На любой вопрос у него есть ответ. И он пытается научить нас думать как единое целое, как команда, а не как отдельный человек.



Когда я только приехал, он мне сказал: „Делай, что я тебе говорю и ты станешь большим игроком“. Короче говоря, Сарри - это математика».



Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис также хвалил Маурицио Сарри.

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