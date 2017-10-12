Фигу: «Уход Неймара - большая потеря для „Барселоны“»

Бывший игрок «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал переход нападающего Неймара в ПСЖ за 222 млн евро.

«Большие клубы зачастую попадают в подобную ситуацию. Нельзя, чтобы „Реал“ или „Барселона“ зависели только от одного футболиста. Конечно же, это большая потеря для „Барсы“, ведь Неймар входит в число лучших игроков мира. По ходу сезона мы увидим, удалось ли каталонцам справиться с этой потерей».

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