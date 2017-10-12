Филипе Луис: «Многие футболисты, особенно молодые, оторваны от реальности»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал, что доволен своей работой, но в то же время он не теряет голову из-за денег.
«Я считаю себя очень удачливым человеком, мне хорошо платят за несколько часов работы. Хотя на футболистов и оказывается много давления, всё же мне не нужно работать так усердно, как в какой-то другой профессии.
Когда ты оглядываешься назад и смотришь, как живут и работают обычные люди, то понимаешь, что к своей профессии нужно относиться самым серьезным образом.
Сейчас большинство футболистов, особенно молодых, оторваны от реальности. Они покупают фирменные и дорогие вещи, делают много татуировок, чтобы добиться уважения в глазах других. Эти люди находятся в другом измерении».
Согласен с Филипе Луисом и полузащитник МЮ Хуан Мата.
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