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Манчини: «„Арсенал“ оборонялся практически весь матч»

сегодня, 21:06
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1).

«Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были всё-таки немного на нервах сегодня. Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону», - сказал Манчини.

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Все комментарии
DVoxNN
сегодня в 21:16
То состава не хватает, то времени...
Брулин
сегодня в 21:16
На ближайших играх сборной, ребят из Питера не увидим... Игрокам уже пишут "диагнозы", по которым они откосят)
Дракон1988 ответил Ваня лучший
сегодня в 21:14
Ваня лучший:
А разве защищаться правила запрещают? У Зенита 3 состава, причем здесь сборные?
Где у Зенита три состава,что за чушь?Даже на два не соберётся.
Некит_Зенит
сегодня в 21:14
Ответ пользователю: RDeanW
Не обманывай себя. Тосно для спартака еще тот гранд!!!!
вoлгoдoн
сегодня в 21:14
Зенит особо ничего и не противопоставлял.Свысока смотрели на Тулу,за что и поплатились.
Дракон1988
сегодня в 21:14
А чего ты хотел - это чемпионат России,привыкай.
Рожден в СССР
сегодня в 21:13
привыкай дорогой к рашен футболу, в другой то мы не умеем играть
Ваня лучший
сегодня в 21:13
А разве защищаться правила запрещают? У Зенита 3 состава, причем здесь сборные?
Александр Волк
сегодня в 21:13
Бомжики немного рановато стали праздновать победу в чемпионате, типа, мы молодцы! Бывает
Аденн
сегодня в 21:13
не хватило времени? просто Милерок забыл забашлять судейки, думали, что с Арсеналом и так прокатит.
Некит_Зенит
сегодня в 21:11
А мы практически ничего не создали за весь матч. Пас туда пас сюда...
ошалевший
сегодня в 21:10
так защищался,что победил
RDeanW
сегодня в 21:09
Было:
Тосно 2:2 Спартак. Питерские - "ахахах"
Спартак 2:2 Анжи. Питерские - "ахахах"

Стало:
Анжи 2:2 Зенит. Питерские - "(("
Зенит 0:1 Арсенал. Питерские - "((((((((((((((((("
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