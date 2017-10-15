Манчини: «„Арсенал“ оборонялся практически весь матч»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1).
«Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были всё-таки немного на нервах сегодня. Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону», - сказал Манчини.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Не обманывай себя. Тосно для спартака еще тот гранд!!!!
Не обманывай себя. Тосно для спартака еще тот гранд!!!!
Тосно 2:2 Спартак. Питерские - "ахахах"
Спартак 2:2 Анжи. Питерские - "ахахах"
Стало:
Анжи 2:2 Зенит. Питерские - "(("
Зенит 0:1 Арсенал. Питерские - "((((((((((((((((("
Тосно 2:2 Спартак. Питерские - "ахахах"
Спартак 2:2 Анжи. Питерские - "ахахах"
Стало:
Анжи 2:2 Зенит. Питерские - "(("
Зенит 0:1 Арсенал. Питерские - "((((((((((((((((("