Жинола: «„Тоттенхэм“ вчера дал сигнал футбольному сообществу»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Давид Жинола считает, что «шпоры», сыграв вничью с «Реалом» (1:1), громко заявили о себе всему футбольному миру.

«Дело даже не в самом результате, а в том сигнале, который „Тоттенхэм“ послал мировому футбольному сообществу. Если раньше они показывали отличный футбол, но всё же не были готовы к штурму футбольного Олимпа, то вчера они доказали обратное.

„Тоттенхэм“ выступил замечательно. Они создавали моменты, не стушевались и играли очень зрело, хотя в составе есть молодежь. „Шпоры“ идут в верном направлении».

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