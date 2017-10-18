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Жинола: «„Тоттенхэм“ вчера дал сигнал футбольному сообществу»

сегодня, 11:53
РеалРеал1 : 1ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Давид Жинола считает, что «шпоры», сыграв вничью с «Реалом» (1:1), громко заявили о себе всему футбольному миру.

«Дело даже не в самом результате, а в том сигнале, который „Тоттенхэм“ послал мировому футбольному сообществу. Если раньше они показывали отличный футбол, но всё же не были готовы к штурму футбольного Олимпа, то вчера они доказали обратное. 

„Тоттенхэм“ выступил замечательно. Они создавали моменты, не стушевались и играли очень зрело, хотя в составе есть молодежь. „Шпоры“ идут в верном направлении».

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Все комментарии
alexov222
сегодня в 12:58
смотрю ТТХ уже не только в АПЛ всем поперек горла)) это не может не радовать
Hamman
сегодня в 12:32
То что вчера Тоттенхэм сыграл вничью с Реалом это не заслуга ,,шпор,, а недоработка Реала!
Президент Барселоны
сегодня в 12:25
Тоттенхэм пятьдесят лет уже сигналы посылает, а трофеи до сих пор не ответили ему.
Serge Boykov
сегодня в 12:21
Помнится мне мы играли в Москве 1/4 финала ЛЧ с Реалом и сыграли 1:1)что-то никто не говорил что мы послали сигнал,а наоборот...что шансов у нас нет,понятно что мы проиграли в Мадриде!
Но вы думаете у Тотенхэма есть шансы? Нет у них шансов,Реал выйграет как и нас тогда,3:1 а у Тотенхэма потолок 1/4 финала! И никакой Кейн,Дели Али и ко ничего большего не смогут сделать!
cevin cigan
сегодня в 12:12
Да нормально.
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