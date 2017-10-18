Хайнкес: «„Бавария“ не должна недооценивать „Селтик“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал предстоящую встречу с «Селтиком».



«„Селтик“ выиграл шотландский чемпионат шесть раз подряд, - это говорит о многом. Это очень хорошая команда, которая постоянно выступает в Лиге чемпионов. „Бавария“ не должна ошибаться, недооценивая „Селтик“. Многие прогнозируют, что наша команда наравне с ПСЖ является лидером группы, но сперва нужно сыграть свои матчи, чтобы оценивать дальнейшие перспективы».



В прошлом матче Лиге чемпионов «Бавария» уступила ПСЖ.

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