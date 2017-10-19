Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш считает, что заслужил вызов в сборную Португалии.
«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за „Валенсию“ раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но моё мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.
Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же „Локомотив“ сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение».
Недавно Мануэл Фернандеш развеял слухи о том, что испытывал проблемы с алкоголем.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Но Шунину это совсем ни к чему. Он знает возможности Габулова, с которым долго в Динамо играл. Повторюсь, есть таблица чемпионата, там есть кол-во пропущенных командами мячей. Для аутсайдера, на сегодняшний день, по пропущенным мы нормально выглядим. От себя добавлю. За крайние два сезона Шунин прибавил. Пусть фнл не показатель, хотя Панченко из фнл вызывался, но и Шахов с Заболотным по сути, тот же случай, что и у Шунина.
Но Шунину это совсем ни к чему. Он знает возможности Габулова, с которым долго в Динамо играл. Повторюсь, есть таблица чемпионата, там есть кол-во пропущенных командами мячей. Для аутсайдера, на сегодняшний день, по пропущенным мы нормально выглядим. От себя добавлю. За крайние два сезона Шунин прибавил. Пусть фнл не показатель, хотя Панченко из фнл вызывался, но и Шахов с Заболотным по сути, тот же случай, что и у Шунина.
Аргумент 42 игры в ЛЧ "результативные"!)
Аргумент 42 игры в ЛЧ "результативные"!)
Примерно это.
Примерно это.
А Шо скажет Палыч?)
А Шо скажет Палыч?)