Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш считает, что заслужил вызов в сборную Португалии.

«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за „Валенсию“ раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но моё мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.

Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же „Локомотив“ сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение».



Недавно Мануэл Фернандеш развеял слухи о том, что испытывал проблемы с алкоголем.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте