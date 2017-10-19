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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
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20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
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20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
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Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»

сегодня, 14:09

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш считает, что заслужил вызов в сборную Португалии. 

«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за „Валенсию“ раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но моё мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.

Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же „Локомотив“ сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение». 

Недавно Мануэл Фернандеш развеял слухи о том, что испытывал проблемы с алкоголем. 

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 14:46
Фишка в том, что в сборной Португалии нынче немало неплохих центральных полузащитников. Судя по всему, Фернанду Сантуш считает, что есть более достойные футболисты, чем основной хавбек Локомотива!
FROBI
сегодня в 14:38
Рону позвони. Замолвит слово о твоих "заслугах" ))
Sem25 ответил Некошерная свинья
сегодня в 14:34
Некошерная свинья:
А Шунин с кем сравнился, когда считает, что он достоин в сборной играть?
А это ты у Шунина лучше спроси.
Но Шунину это совсем ни к чему. Он знает возможности Габулова, с которым долго в Динамо играл. Повторюсь, есть таблица чемпионата, там есть кол-во пропущенных командами мячей. Для аутсайдера, на сегодняшний день, по пропущенным мы нормально выглядим. От себя добавлю. За крайние два сезона Шунин прибавил. Пусть фнл не показатель, хотя Панченко из фнл вызывался, но и Шахов с Заболотным по сути, тот же случай, что и у Шунина.
Шуnя771 ответил Некошерная свинья
сегодня в 14:33
Некошерная свинья:
А Шунин с кем сравнился, когда считает, что он достоин в сборной играть?
Он смело берет в сравнение №1!

Аргумент 42 игры в ЛЧ "результативные"!)
Шуnя771 ответил Sem25
сегодня в 14:32
Sem25:
Скорее дело в другом. Он же сейчас вместе с Эдером за Локомотив играет, вот и сравнил свой уровень И правильно сделал!
Логично!
Некошерная свинья ответил Sem25
сегодня в 14:25
Sem25:
Скорее дело в другом. Он же сейчас вместе с Эдером за Локомотив играет, вот и сравнил свой уровень И правильно сделал!
А Шунин с кем сравнился, когда считает, что он достоин в сборной играть?
Морозовский
сегодня в 14:18
Наивный.
Одно слово румын
сегодня в 14:18
Не тебе решать
Sem25 ответил Шуnя771
сегодня в 14:18
Шуnя771:
Сегодня Фернандеш много захотел: отмазаться от Бахуса и примазаться к Сборной Португалии! А Шо скажет Палыч?)
Скорее дело в другом. Он же сейчас вместе с Эдером за Локомотив играет, вот и сравнил свой уровень И правильно сделал!
AntiherQ1488 ответил Шуnя771
сегодня в 14:18
Шуnя771:
Сегодня Фернандеш много захотел: отмазаться от Бахуса и примазаться к Сборной Португалии! А Шо скажет Палыч?)
-"Наливай, сынок, ща я тебе расскажу историю!"
Примерно это.
MALOVAR
сегодня в 14:18
Походу звезду словил,выпей - отпустит))
Шуnя771
сегодня в 14:13
Сегодня Фернандеш много захотел: отмазаться от Бахуса и примазаться к Сборной Португалии!

А Шо скажет Палыч?)
AntiherQ1488
сегодня в 14:12
А говорил, что не пьет))
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