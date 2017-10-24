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Кейн: «„Тоттенхэм“ уже был близок к победе в АПЛ. Надеюсь, в этот раз мы это сделаем»

сегодня, 06:24

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил надежду, что в этом сезоне его команда наконец возьмёт золотые медали чемпионата Англии:

«Последние пару сезонов мы были очень близки к тому, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Надеюсь, что теперь это будет год „Тоттенхэма“.

Мы, безусловно, являемся достаточно способной командой, чтобы это сделать. Так что мы должны продолжать работать. Посмотрим, что будет дальше. Эта задача выполнима. Нам просто нужно поддерживать наш уровень.

Недавний результат должен придать нам уверенности в себе. Ведь очень здорово победить такую команду, как „Ливерпуль“.

Нам предстоит долгий путь. Мы были так близки к победе в последние годы. Надеюсь, в этот раз у нас получится».

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ДСА
сегодня в 06:46
И снова остановятся в шаге от первого места.
Igo0rek
сегодня в 06:45
Даже не надейся!
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:33
Весна все покажет.
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