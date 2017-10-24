Кроос: «Должен ли „Реал“ покупать Кейна? Он хороший игрок, но это не моё дело»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил мастерство нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, но не ответил на вопрос о том, должен ли «Королевский клуб» попытаться приобрести форварда сборной Англии. Напомним, ранее появилась информация о том, что «сливочные» якобы готовы предложить лондонскому клубу за Кейна 100 млн фунтов и Карима Бензема.

«Должен ли „Реал“ попытаться купить Кейна? Это вопрос не ко мне. Кейн – хороший футболист. Ты не забьёшь так много голов в английской Премьер-Лиге, если не являешься отличным нападающим. Но я не могу ответить на вопрос, будем ли мы его покупать или нет. Это не моё дело», — подчеркнул Кроос.

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