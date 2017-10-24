Хуммельс возвращается в общую группу «Баварии»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс сегодня должен приступить к тренировкам в общей группе мюнхенцев.

Футболист получил травму в последнем матче Бундеслиги с «Гамбургом» (1:0). Хуммельс доиграл встречу до конца, но после игры обследование выявило трещину в голеностопе. При этом сам игрок уверен, что уже сегодня он вновь приступит к тренировкам в общей группе, хотя и назвал факт своего участия в завтрашнем кубковом матче против «РБ Лейпциг» сомнительным.

В этом сезоне 28-летний Хуммельс провел 9 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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