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Роналду: «Наше противостояние с Месси не закончилось. Оно только начинается»

сегодня, 07:59

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я не соперничаю с Лео. Мы с ним из одной эпохи. Он выигрывал этот приз 5 раз, я – тоже.

Очевидно, что я счастлив. Ведь, как я уже говорил, я выступаю за лучший клуб мира, и имел возможность продемонстрировать, что я всё ещё поддерживаю высочайший уровень и нахожусь в отличной физической форме. Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом моей жизни, поскольку никто не знает, что будет дальше.

Завершилось ли противостояние Роналду и Месси? Нет, оно ещё не закончилось. Оно только начинается».

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Все комментарии
Cules2013 ответил Gorbuncov
сегодня в 08:17
Gorbuncov:
"Я не соперничаю с Лео" "Завершилось ли противостояние Роналду и Месси? Нет" Логично...
стандартные заготовки для прессы, всем же понятно)
Cules2013 ответил kokshareal
сегодня в 08:16
kokshareal:
При всем моем уважении, Рон сейчас не в лучшей форме.
во многом, дают за прошлый сезон.
ermak6448
сегодня в 08:14
Ещё максимум 5 футбольных сезонов и будет у кого то из них Финиш...
Gorbuncov
сегодня в 08:09
"Я не соперничаю с Лео"
"Завершилось ли противостояние Роналду и Месси? Нет"

Логично...
barcelona and cruyff
сегодня в 08:06
Скорее кончается. Время беспощадно
The Frei
сегодня в 08:05
Щяс Ронычу дадут 5й ЗМ и у Месси будет 5ть, на это и закончится эта эпоха.

Сдается мне Фифа не поставит одного выше второго, а начнет ЗМ другим игрокам раздавать.
kokshareal
сегодня в 08:01
При всем моем уважении, Рон сейчас не в лучшей форме.
Шишанутый
сегодня в 08:01
Пожалей гнома Рон а то он опять щас кареру завершит!)
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