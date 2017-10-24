Роналду: «Наше противостояние с Месси не закончилось. Оно только начинается»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я не соперничаю с Лео. Мы с ним из одной эпохи. Он выигрывал этот приз 5 раз, я – тоже.

Очевидно, что я счастлив. Ведь, как я уже говорил, я выступаю за лучший клуб мира, и имел возможность продемонстрировать, что я всё ещё поддерживаю высочайший уровень и нахожусь в отличной физической форме. Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что будет завтра. А сейчас я хочу насладиться этим прекрасным моментом моей жизни, поскольку никто не знает, что будет дальше.

Завершилось ли противостояние Роналду и Месси? Нет, оно ещё не закончилось. Оно только начинается».

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