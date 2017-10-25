Корян: «Наверное, „Динамо“ опыта не хватило: они нечасто летают на Дальний Восток»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России против петербургского «Динамо», в котором «армейцы» победили со счетом 2:0:

«Была ли со стороны нас недооценка соперника? Недооценки не было. Здесь два фактора. Погода была тяжелая, ветер – это раз. Я, например, в Хабаровске вообще месяц не играл. Ну, и „Динамо“ надо отдать должное, интересная команда, понравилась. Правда, во втором тайме гости подустали, у них пошли разрывы, чем мы воспользовались. Наверное, соперникам опыта не хватило: они нечасто летают на Дальний Восток. Мы же наоборот прибавили в движении. Хотя моменты создавали и до перерыва.

До финала в нашей половине сетки только два клуба Премьер-Лиги – „Ростов“ и „Амкар“, которые сегодня сыграют между собой? Расклад хороший, но загадывать не хочется. Понятно, что против клубов Премьер-Лиги играть тяжелее, чем против команд ФНЛ, хотя и против тех в гостях придется непросто – шансы будут равны».

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