Парфёнов: «В Кубке России многие вещи нивелируются»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Томью» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.

«Наши игроки – молодцы. Мы понимали, что будет тяжелый матч, Вы сами видите, какие в Кубке России результаты. Здесь многие вещи нивелируются. Свою роль сыграло и качество поля. Впервые вышли на него после паузы. Можно сказать, в очередной раз выступали в гостях.

У встречи получился настоящий кубковый сценарий. Мы могли выиграть в основное время, но к нам приехала крепкая команда, с группой опытных футболистов и опытным тренером. Понимали, что легко не будет. Говорил ребятам – нужно терпеть. Мы терпели и гнули свою линию. Пенальти – это лотерея, психологическая битва».

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