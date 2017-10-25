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Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
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21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья 1:2 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 1:4 Логотип футбольный клуб МиланМилан
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Парфёнов: «В Кубке России многие вещи нивелируются»

сегодня, 22:53
ТосноТосно0 : 0ТомьТомьЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Томью» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.

«Наши игроки – молодцы. Мы понимали, что будет тяжелый матч, Вы сами видите, какие в Кубке России результаты. Здесь многие вещи нивелируются. Свою роль сыграло и качество поля. Впервые вышли на него после паузы. Можно сказать, в очередной раз выступали в гостях.

У встречи получился настоящий кубковый сценарий. Мы могли выиграть в основное время, но к нам приехала крепкая команда, с группой опытных футболистов и опытным тренером. Понимали, что легко не будет. Говорил ребятам – нужно терпеть. Мы терпели и гнули свою линию. Пенальти – это лотерея, психологическая битва».

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wingback
сегодня в 23:29
Такие как спартак, к примеру...
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