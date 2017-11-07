Жигулев: «У нас нет больше права на ошибку»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал предстоящие матчи отборочного турнира на молодежное Евро-2019.



«Специфика у нас всегда одна - нам важно забить как можно раньше, но при этом не зацикливаться на этом. Если забьем в начале игры, то все будет хорошо. У нас нет больше права на ошибку, мы с сербами должны были минимум сыграть в ничью (2:3), а армян надо было обыгрывать (0:0), поэтому сейчас надо каждый матч выигрывать. Мы пропустили все три мяча от сербов со стандартов и обязательно будем отрабатывать данный компонент в предверии игры с командой Армении».



Ранее старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал планы на будущее.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте