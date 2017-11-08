Антон Миранчук: «Сборная России будет играть с Аргентиной на победу»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который состоится в Москве, на стадионе «Лужники».

«В свое удовольствие побил по воротам после полуторачасовой тренировки. Как и еще полкоманды. Готовимся к Аргентине, сейчас уже больше конкретно к этому матчу. Ажиотаж нас подстегивает. Играть будем на победу. Знакомые просят билеты на матч, узнают, как попасть на матч с Аргентиной. А вы что, тоже хотите? Думаю, уже не достанется!»

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