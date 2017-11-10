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Краневиттер: «В Петербурге болеют еще круче, чем на „Висенте Кальдерон“!»

сегодня, 17:53

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о неистовой поддержке болельщиков «сине-бело-голубых» в Петербурге.

«Больше пятидесяти тысяч на наших матчах — это великолепно. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах понимали, какой неоценимый вклад они вносят в наши победы. Это не просто слова, такая поддержка действительно окрыляет, ты чувствуешь ответственность перед этими людьми и стараешься показать свой максимум в каждом игровом эпизоде. Я играл на „Висенте Кальдерон“ и „Рамон Санчес Писхуан“, в Испании люди сходят с ума от любви к футболу. Но когда я оказался в Петербурге, понял, что здесь на трибунах болеют еще круче!»

По состоянию на 25 октября, в среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирала 43 903 зрителя.

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Все комментарии
ziborock
сегодня в 18:49
Перевод:
Город над вольной Невой
Где болеют за Зенит родной.
Слушай Ленинград
Я тебе спою
Задушевную песню свою.
Слушай Ленинград
Я тебе спою
Задушевную песню свою.
ПерекатиПоле
сегодня в 18:46
Ну, Зенит же не просто так признан самым популярным клубом.
Идущий вторым по этому показателю скорый дебютант ФНЛ - спартак, собирает на стадионе в 2 раза меньше болельщиков, отсюда и выглядит их поддержка блекло, за исключением катарсиса во время легендарного шарфопада.
andre_can
сегодня в 18:44
так у Нас вообще все круче ;) даже круче Гор и Неба ;)
andreika20133 ответил nikot
сегодня в 18:44
nikot:
Особенно диктор на стадионе доставляет!Где такое убожес..о откопали!На Открывашке диктор так диктор!
Я гляжу ты на кнопку давишь. Ну прости теперь и я буду .
Obdulio Varela
сегодня в 18:35
    andreika20133 ответил nikot
    сегодня в 18:33
    nikot:
    Особенно диктор на стадионе доставляет!Где такое убожес..о откопали!На Открывашке диктор так диктор!
      nikot
      сегодня в 18:26
      Особенно диктор на стадионе доставляет!Где такое убожес..о откопали!На Открывашке диктор так диктор!
      Старый Пью
      сегодня в 18:20
        yrasikos22
        сегодня в 18:19
        Болельщики вносят вклад,приходят по болеть, а игрокам откровенно на это всё равно,это они показывают своей игрой...
        sir-5
        сегодня в 18:17
        100 процентов,это сообщение Пресс-службы Газпрома.
        MALOVAR
        сегодня в 18:10
        Эмери перепутал Дзюбу с глором ПСЖ и дал ему на чай
        Аргeнтинeц ответил Owl Fake
        сегодня в 18:00
        Owl Fake:
        Надеюсь, ему за эти слова приличная копеечка на счёт упала.
        За эти слова он заслужил селфи с Месси
        Owl Fake
        сегодня в 17:56
        Надеюсь, ему за эти слова приличная копеечка на счёт упала.
        parallels
        сегодня в 17:56
        а теперь сравните с визгом на открывашке.
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