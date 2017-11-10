Краневиттер: «В Петербурге болеют еще круче, чем на „Висенте Кальдерон“!»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о неистовой поддержке болельщиков «сине-бело-голубых» в Петербурге.

«Больше пятидесяти тысяч на наших матчах — это великолепно. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах понимали, какой неоценимый вклад они вносят в наши победы. Это не просто слова, такая поддержка действительно окрыляет, ты чувствуешь ответственность перед этими людьми и стараешься показать свой максимум в каждом игровом эпизоде. Я играл на „Висенте Кальдерон“ и „Рамон Санчес Писхуан“, в Испании люди сходят с ума от любви к футболу. Но когда я оказался в Петербурге, понял, что здесь на трибунах болеют еще круче!»

По состоянию на 25 октября, в среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирала 43 903 зрителя.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте