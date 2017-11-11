Колосков: «Жду сегодня настоящего футбольного праздника»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против Аргентины.

«У меня нет сомнений, что в матче со сборной Аргентины будем выглядеть достойно. Жду сегодня настоящего футбольного праздника, которого наша страна давно не видела. Южноамериканцы постараются выиграть на классе, не прилагая сверхусилий. Но если наши предложат высокий темп, что они умеют делать, то соперникам придется не просто. Поэтому жду увлекательный матч».



Ранее бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов заявил, что нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси можно остановить только командной игрой.

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