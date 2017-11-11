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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
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22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
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06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Созин: «На матч с Аргентиной идут все – это говорит, что интерес к сборной сейчас есть»

сегодня, 13:19
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Аргентины. 

«Все говорят, что центр поля – наше самое слабое звено. Что в сборной нет игроков, которые могут доставить мяч вперёд, что не хватает креативных игроков, которых мало во всем мире. Но давайте посмотрим правде в глаза – те же Дзагоев, Миранчук, Головин и Кузяев на сегодня футболисты европейского уровня. То есть проблема, как доставить мяч вперёд до Фёдора Смолова и Александра Кокорина, может быть решена, если эти игроки будут в составе. То, что Черчесов не может собрать оптимальный состав, это проблема.

Из положительного на сегодня то, что наша команда в течение недели сыграет на двух шикарных стадионах в присутствии более 70 тыс. зрителей. На матч с Аргентиной идут все – это говорит, что интерес к сборной сейчас есть. Инфраструктура готова. Соперники самые топовые. Мы находимся на пороге чемпионата мира. Хотелось бы, чтобы ребята вышли на поле и не испугались переполненных трибун. Пусть поддержка болельщиков станет для них 12-м игроком на поле».

Напомним, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ждет от сегодняшнего матча настоящего футбольного праздника.

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Все комментарии
plusnindimon
сегодня в 14:15
Интерес к сборной Аргентины всегда будет!
nikoladolgov
сегодня в 14:05
Все идут как в цирк.... Посмеяться.
Слайш
сегодня в 13:57
да Сборнаяя никому не в76ась - все на Месси живого идут посмотреть.. чё он несёт.
Василий 50
сегодня в 13:38
И снова Созин.
moskwa 09
сегодня в 13:28
еще раз можно удостовериться,что у нас клоунада ,а не РФС, идут посмотреть все на Аргентину и на Месси !
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