Созин: «На матч с Аргентиной идут все – это говорит, что интерес к сборной сейчас есть»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Аргентины.



«Все говорят, что центр поля – наше самое слабое звено. Что в сборной нет игроков, которые могут доставить мяч вперёд, что не хватает креативных игроков, которых мало во всем мире. Но давайте посмотрим правде в глаза – те же Дзагоев, Миранчук, Головин и Кузяев на сегодня футболисты европейского уровня. То есть проблема, как доставить мяч вперёд до Фёдора Смолова и Александра Кокорина, может быть решена, если эти игроки будут в составе. То, что Черчесов не может собрать оптимальный состав, это проблема.



Из положительного на сегодня то, что наша команда в течение недели сыграет на двух шикарных стадионах в присутствии более 70 тыс. зрителей. На матч с Аргентиной идут все – это говорит, что интерес к сборной сейчас есть. Инфраструктура готова. Соперники самые топовые. Мы находимся на пороге чемпионата мира. Хотелось бы, чтобы ребята вышли на поле и не испугались переполненных трибун. Пусть поддержка болельщиков станет для них 12-м игроком на поле».



Напомним, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ждет от сегодняшнего матча настоящего футбольного праздника.

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