Жуков: «Думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру»

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что сборная России может показать достойную игру в товарищеском матче с Аргентиной.

«Я собираюсь пойти на матч, интересно посмотреть, как наша сборная будет выглядеть против одной из сильнейших команд мира. Ну и еще одна причина - Месси. Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда. Конечно, соперник - это высший класс, но я думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру.

Не думаю, что аргентинцы не будут выкладываться, ведь классная команда играет классно всегда. Тем более, если они привезли такой состав, это значит, что они не будут играть вполсилы».



Напомним, что ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин также прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Аргентины.

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