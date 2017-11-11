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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
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22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
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Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Жуков: «Думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру»

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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что сборная России может показать достойную игру в товарищеском матче с Аргентиной. 

«Я собираюсь пойти на матч, интересно посмотреть, как наша сборная будет выглядеть против одной из сильнейших команд мира. Ну и еще одна причина - Месси. Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда. Конечно, соперник - это высший класс, но я думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру.

Не думаю, что аргентинцы не будут выкладываться, ведь классная команда играет классно всегда. Тем более, если они привезли такой состав, это значит, что они не будут играть вполсилы».

Напомним, что ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин также прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Аргентины. 

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Gigante Buono
сегодня в 14:19
Если бы это говорил Георгий Константинович, то я, может быть, и поверил бы.
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