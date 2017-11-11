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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 7’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 6’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 8’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 52’ Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 8’ Логотип МакедонияМакедония 0:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Романцев назвал три причины поражения сборной России от аргентинцев

сегодня, 19:48
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что игрокам и тренерскому штабу сборной России не стоит посыпать головы пеплом после поражения от национальной команды Аргентины в контрольном матче:

«Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову, почем зря клянешь свою команду. Да, уступать даже сильному противнику всегда неприятно. Но я бы рискнул назвать несколько объективных причин этой осечки. Это атмосфера открытия стадиона, обязывающая подарить переполненным трибунам праздник. Это имя лучшего игрока мира, который, казалось, представлял всю мощь сборной Аргентины – великого Месси. Ну и к тому же, еще не все игроки уверены, что они попадут на чемпионат мира, а потому были иногда излишне зажаты, что, конечно, на пользу не шло».

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Все комментарии
Bulat Pirgalin
сегодня в 20:30
Valeriy-48 ответил Sem25
сегодня в 20:30
Sem25:
Какие три причины? Придумать можно что угодно. А причина одна - у нас практически нет футболистов, которые способны играть в качественный современный футбол. Не умеем мы играть "от себя", некому созидать.
А, что так не объективно? Зачем Черчесова обидели? У нас и тренера нет.
SurgutSibir
сегодня в 20:28
О-о, Олег Иванович. А я Вас переоценил. Да блин, кто нибудь мне ответит Кокорин со Смоловым играли?
вoлгoдoн ответил Блоссия
сегодня в 20:27
Блоссия:
Романцев знает то, о чем говорит.
Первая причина это ты,а вторая все твои мечты (с))
морозз
сегодня в 20:27
Олег походу ещё не протрезвел...
Блоссия
сегодня в 20:07
Романцев знает то, о чем говорит.
Андрей Сергеев
сегодня в 20:02
России нужно сделать всего одну замену - Черчесов... это единственная причина.. матч с Аргентинцами, был тренировочным. Что тренировала сборная в этом матче не понятно. У сборной нет ни стратегии, ни тактики, ни желания играть за страну. Что делали на поле эти люди в футболках великой страны Россия я так и не понял. Как не понимали 70 тысяч зрителей сидящих рядом со мной в Лужниках.
FILL3286
сегодня в 19:52
1 причина - Игорь.
2 причина -Мутко
3 причина -бакланы)
Sem25
сегодня в 19:51
Какие три причины? Придумать можно что угодно. А причина одна - у нас практически нет футболистов, которые способны играть в качественный современный футбол. Не умеем мы играть "от себя", некому созидать.
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