Романцев назвал три причины поражения сборной России от аргентинцев

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что игрокам и тренерскому штабу сборной России не стоит посыпать головы пеплом после поражения от национальной команды Аргентины в контрольном матче:

«Это поражение не из тех, после которого хватаешься за голову, почем зря клянешь свою команду. Да, уступать даже сильному противнику всегда неприятно. Но я бы рискнул назвать несколько объективных причин этой осечки. Это атмосфера открытия стадиона, обязывающая подарить переполненным трибунам праздник. Это имя лучшего игрока мира, который, казалось, представлял всю мощь сборной Аргентины – великого Месси. Ну и к тому же, еще не все игроки уверены, что они попадут на чемпионат мира, а потому были иногда излишне зажаты, что, конечно, на пользу не шло».

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