Газзаев: «Лишь блестящая игра Акинфеева не позволила Аргентине выиграть крупнее»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подвел итоги контрольного матча между национальными командами России и Аргентины (0:1):
«В России сегодня был настоящий футбольный праздник - 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличного качества поле и спарринг со сборной Аргентины, с самым выдающимся игроком в истории футбола в составе. На протяжении 90 минут аргентинцы имели тотальное преимущество, и только блестящая игра Игоря Акинфеева не позволила Аргентине выиграть с более крупным счетом. Тем не менее, за последнее время эта игра - одна из лучших по качеству у нашей сборной. Во всяком случае, оборонительные действия наша сборная выполняла очень организовано и дисциплинировано.
Мы сегодня не должны говорить о результате, нужно говорить о качестве игры и перспективах нашей команды. Сегодня у сборной России не стояла задача выиграть кровь из носа, надо было увидеть наши недостатки и сильные стороны, за счет чего мы можем добиваться результата на чемпионате мира, а эти качества всегда видны в игре с сильным соперником.
Тренерскому штабу нужно работать над организацией атакующих действий, быстрым переходом из обороны в атаку, позиционными атаками и прессингом.
Показалось, что аргентинцы забили из офсайда, когда была передача на фланг, но лучший игрок матча Акинфеев и так неоднократно выручал команду, поэтому результат матча закономерен».
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Сегодня о результате мы говорить не должны (с)
А когда говорить? На Кубке Конфедераций молчали. За полгода до Чемпионата мира молчим. После трёх поражений на групповом этапе чё скажешь? Что уже поздно говорить?
Уроды.
Сегодня о результате мы говорить не должны (с)
А когда говорить? На Кубке Конфедераций молчали. За полгода до Чемпионата мира молчим. После трёх поражений на групповом этапе чё скажешь? Что уже поздно говорить?
Уроды.