Черчесов: «Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ШвецияШвеция Фонбет 1.48 4.15 7.3
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип КипрКипр Фонбет 1.85 3.5 4.4
20:30 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 2.75 3.25 2.6
  • Главные новости
  • Все новости
14:35
Муса: «Я не могу отказать Слуцкому. Возможно, скоро я с ним снова поработаю»23
14:26
Хави Гарсия: «Вернуться в сборную Испании было почти невозможно, пока я играл в России»21
13:46
Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане33
11:32
В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет16
10:42
Англия желает принять чемпионат мира 2030 года18
16:26
Черчесов: «Денисов? Лучше поговорю о тех, кто готовится к завтрашней игре»1
16:18
Тренер «Дженоа» после поражения сборной Италии не общается с женой1
16:11
Дзагоев: «Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать»1
15:53
На стадионе «Локомотива» появятся закрывающаяся крыша и крытые фасады10
15:43
Буффон оказался на 2-м месте в списке лучших игроков года по версии сайта Goal3
15:27
Дортмундская «Боруссия» поборется за Эмре Джана2
14:53
Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»14
14:46
Эвра протащил за собой внедорожник и поклялся, что станет сильнее, чем был прежде15
14:16
Лэмпард: «Перед большими играми Дрогба превращался в зверя»4
13:52
Миланов обсудит новый контракт с ЦСКА в декабре9
13:36
Бакайоко: «Я не хуже Рабьо, Канте, Матюиди и Толиссо. Хочу сыграть на ЧМ»3
13:23
1500 фанатов «Атлетико» отправятся на «Стэмфорд Бридж»6
13:13
«Наполи» зимой постарается подписать хавбека «Барселоны» Дениса Суареса2
13:05
«Арсенал» близок к приобретению Фекира за 60 млн фунтов14
12:51
Дель Пьеро хочет, чтобы Конте вернулся в сборную Италии0
12:41
Более 32000 билетов продано на матч Россия - Испания34
12:33
Садьо Мане травмировался и досрочно покинул расположение сборной Сенегала5
12:21
Самедов вручил «Золотой граммофон» Полине Гагариной24
12:14
Де Брюйне: «Мне безразличны сравнения с Месси и Роналду»11
11:20
Погба принял участие в церемонии вручения музыкальных наград от MTV8

Черчесов: «Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка»

сегодня, 16:00
РоссияРоссия-:-ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

На пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу между сборными России и Испании, главный тренер россиян Станислав Черчесов рассказал о подготовке футболистов к поединку:

«Аргентина - хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра.

Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить».

Сообщалось, что на матч с испанцами было продано более 32000 билетов. Встреча состоится 14 ноября в 21:45 по московскому времени.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Денисов? Лучше поговорю о тех, кто готовится к завтрашней игре»
Сегодня, 16:26 1
Дзагоев: «Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать»
Сегодня, 16:11 1
Муса: «Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 14:53 14
Талалаев: «Видимо, пресс-атташе „Енисея“ мне мстит»
Вчера, 19:53 19
Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»
Вчера, 18:54 9
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»
Вчера, 17:00 43
Обсудить
Все комментарии
obana777 ответил parallels
сегодня в 16:32
parallels:
заметьте, ни одного спартача не назвал. потому что у них своя тренировка в бане.
У спартачей нет симулянтов и любителей откосить от сборной.
Apsny
сегодня в 16:30
Фитнесс-игра потом от них всех идет.
Адвокат 76
сегодня в 16:27
Чувствую полный писец нас ожидает в этой игре.
LAISMEN
сегодня в 16:26
А может тайский массаж....
Т34
сегодня в 16:23
Надо на "Крестовском" поле укатить. Нам все равно где автобус парковать, а вот шпанцы пущай без газону попрыгают. А потом сказать, что их предупреждали, что поля нет, потому и тренировка была на других площадках. Мол, без обид, все равно товарняк.
морозз
сегодня в 16:22
Что под собой подразумевает фитнес-тренировка...кальян, пиво или может быть продажная любовь?
parallels
сегодня в 16:21
заметьте, ни одного спартача не назвал. потому что у них своя тренировка в бане.
fcspartak
сегодня в 16:19
самые уставшие) фамилии даже не удивляют
RUSTY8
сегодня в 16:05
ага...мы уже поверили
ДСА
сегодня в 16:05
В двух строчках объяснил разницу в тактике на игры с Аргентиной и Испанией.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100