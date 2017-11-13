Черчесов: «Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка»

На пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу между сборными России и Испании, главный тренер россиян Станислав Черчесов рассказал о подготовке футболистов к поединку:

«Аргентина - хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра.

Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить».

Сообщалось, что на матч с испанцами было продано более 32000 билетов. Встреча состоится 14 ноября в 21:45 по московскому времени.

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