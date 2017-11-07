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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Баскаков: «Карасев должен был удалить Вернблума, Васина и Ганчаренко»

сегодня, 20:36
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Инспектор Департамента судейства и инспектирования Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» оценил работу арбитра Сергея Карасева на матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА (2:2).

«На 49-й минуте Хосонов справедливо получил жёлтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасёв недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для жёлтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного. 

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы это была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьёт Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасёв продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Ганчаренко себя ведёт, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.

Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблума в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания во время матча. Вернблум и Дзагоев обязательно должны были получить по жёлтой карточке за ярые споры с судьёй, когда удаляли Хосонова.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА».

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Все комментарии
Den1979 ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 21:06
Hesus_4erez_us:
Это ты учи правила!!! Неважно, в какую сторону уходит игрок в штрафной!!! Хоть он прокидывает мимо и тот вылетает за пределы поля- сбили? Красная и пенальти! Нафиг придумывать собственные правила! Под вас итак постоянно подгоняют!!! И красные не красные, и пенальти не пенальти...
Во первых не ты а вы,а во вторых я играл на профессиональном уровне в Спартаке юнешком!!! Так сто свою безграмотность и неуважение к собеседнику оставьте при себе!!!
loko m1
сегодня в 21:06
Со всем согласен, кроме Васина.
Ну а коняхи совсем с ума сошли, еще в матче с зенитом у них истерика началась, что они и продолжают делать.
Когда Антон Миранчук в борьбе в штрафной упал и не выпрашивал ничего, на него как дикие обезьяны накинулись натхо и вернблум, потом еще и береза пришла. Слишком агрессивными стали коняхи, а потом ноют, мол судья засудил.
Еще один забавный момент - После удара локтём к Вернблуму подошёл Михалик, а швед тут же упал, вот такого я не ожидал от него. Вообщем коняхи превращаются в мерзкую команду истеричек, без обид.
RussianHorse ответил Медив
сегодня в 21:06
Медив:
И вообще на поле должны были остаться Гинер, Якунин, два чемодана и точные весы для определения победителя матч. Остальное там было лишним
Ты немного далек от росс.футбола, примерно, как спартачи. Про Якунина не пиши больше ерунды, немного стыдно от этого просто.
Hesus_4erez_us ответил Den1979
сегодня в 21:06
Нет. Вместо этого они лупили по ногам и в грудь игроков Локомотива. Действительно, честная игра! Вы можете гордиться. Не игрой, так свинством очки набираете. А вы все никак не поймёте, что проблемы с деньгами и куча травм-это карма возвращает вам за гнилую игру
RussianHorse
сегодня в 21:05
Объясните рылу, что двойные наказания отменили, поэтому о какой красной при пенальти он говорит?
Дед Мазая
сегодня в 21:04
Рассуждать сидя в теплых кабинетах очень легко. А что было бы, если бы Карасев поступил бы именно так? Матч был бы просто сорван и не факт, что Карасеву бы не досталось физически от одного-двух игроков ЦСКА. И что делать дальше? А если бы ударил Дзагоев или Акинфеев? Может пора заставить КДК наконец работать? Пусть просмотрит видео и вынесет решение...
Медив
сегодня в 21:03
И вообще на поле должны были остаться Гинер, Якунин, два чемодана и точные весы для определения победителя матч. Остальное там было лишним
Den1979
сегодня в 21:03
Мне не понятны кометарии на ветке. Разве игроки ЦСКА ныряли в штрафной или выпрашивали картоки для локо?!!! Нет,этого не было и обвинить ЦСКА в нечестной хоть и грубой игре нельзя.
Hesus_4erez_us ответил Den1979
сегодня в 21:03
Это ты учи правила!!! Неважно, в какую сторону уходит игрок в штрафной!!! Хоть он прокидывает мимо и тот вылетает за пределы поля- сбили? Красная и пенальти!
Нафиг придумывать собственные правила! Под вас итак постоянно подгоняют!!! И красные не красные, и пенальти не пенальти...
RussianHorse
сегодня в 21:02
О, мясные кукареки проснулись))
Т34
сегодня в 21:00
Как может Карасев удалять игроков того клуба, который его много лет кормил и поил? Удалил молодого, чтобы подозрения не было, что за цска всей душой. Но не ожидал, что его так обвинят те, которым он пошел навстречу и не стал удалять. Это ему наука на будущее. А у цска, если придется еще раз судить матч, удалит не одного игрока и рука не дрогнет, тем более, что это самая грубая команда.
Delorm Delorm
сегодня в 21:00
Карасёв и ЦСКА -клячи из одного табуна ? Только такой может быть вывод из статьи.
Томик ответил Морозовский
сегодня в 21:00
Морозовский:
Карасёв вместо четырёх выгнал всего одного коня! Подкуп данного судьи очевиден! Каким клубам это было больше всего нужно, чтобы пустить Паровоз под откос?
Это ещё только захват пары столиков в вагоне-ресторане пока. Под откос когда пустят - увидите.
Gahi
сегодня в 20:59
А что толку а воз по ныне там.
Томик
сегодня в 20:57
Может я чего то недопонимаю, но нарушал Васин до штрафной площади. В итоге должно быть удаление и штрафной удар. Где там пенальти? Всю жизнь нам рассказывали, что момент начала нарушения судится, а тут момент падения. И все как загипнотизированные ноют про пенальти. Хреново отсудил Карасёв, и это только несколько моментов. Самая большая ошибка, что не показал Миранчуку жёлтую за хватание за лицо и размазывание соплей.
Den1979
сегодня в 20:55
Согласен что верблуму была положена прямая красная,но посмотрите следующий матч зенита и Рубина там таких стыков как с хусоновым море было и ни одной жёлтой. Будте объективны товарищи из кабинетов. И пенальти и жёлта по делу,но красная,игрок уходил в сторону от ворот,а то не фол последней надежды! Учитесь эксперты-учиться ни кода не поздно. И пересмотрите фолы против армейцев может вы их просто не видели?!!!
Морозовский
сегодня в 20:54
Карасёв вместо четырёх выгнал всего одного коня! Подкуп данного судьи очевиден! Каким клубам это было больше всего нужно, чтобы пустить Паровоз под откос?
ermak6448
сегодня в 20:54
В следующий раз тебя удалим из буфета и стадиона
salaga
сегодня в 20:52
Что говорить о игроках, если тренер уже не держит себя в руках.
Заратустра
сегодня в 20:52
Судьи украли победу у Локо. Удали верблюда и оставшиеся 9 лошадей огребли бы разгромно.
Hesus_4erez_us
сегодня в 20:51
И только кони с пеной у рта доказывают, что Карасёв правильно отсудил и ещё ошибся, удалив Хосонова
salaga
сегодня в 20:51
Как ни поверни, а Карасёв человек Гинера.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:48
Вот, чётко, ясно разложил всё по полкам. По всем четырём случаям всё верно.
romarez ответил RDeanW
сегодня в 20:47
RDeanW:
да все видели, что коням 90% беспредела с рук сходило. карасев только парочку решений не в пользу цска принял, чисто для отвода глаз. только вот не помогло - люди всё прекрасно видели
но, болельщики цска - тоже люди....))
Den1979
сегодня в 20:46
Ну ребят это уже Ваши проблемы! Раз Карасёва допускают до судейства международного,то UEFA мальчики ,а вы ребята -профессора!
RDeanW
сегодня в 20:44
да все видели, что коням 90% беспредела с рук сходило. карасев только парочку решений не в пользу цска принял, чисто для отвода глаз. только вот не помогло - люди всё прекрасно видели
The_BESTolo4b
сегодня в 20:44
цска самая грязная команда
Footbolista
сегодня в 20:44
Аргeнтинeц
сегодня в 20:39
Карасев должен был расформировать ЦСКА
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